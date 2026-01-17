Über ADHS wird viel gesprochen. Doch wie leben Kinder wirklich damit? Der zehnjährige Silvan gibt Einblicke in sein Leben mit der Diagnose.

Erst lesen, dann gamen – das ist eine Regel bei Silvan zuhause. Doch lange bleibt der Zehnjährige nicht vor seiner Lektüre sitzen. «Es ist zu viel auf einmal», sagt er, schlägt das Buch zu und stürmt davon. «Lesen ist mein Erzfeind», erklärt er etwas später.

Legende: Silvan hat ADHS – für ihn manchmal «sehr nervig», manchmal eine Kraft... SRF

So etwas passiert Silvan oft. Er hat ausgeprägtes ADHS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) und ist deshalb schnell abgelenkt. «Das ADHS ist nervig», sagt er. «Ich bin dann immer so hibbelig und störe.»

Ritalin: Fluch und Segen?

Rund 5 Prozent der Kinder in der Schweiz sind von ADHS betroffen. Dabei variiert die Ausprägung stark. Bei manchen Kindern äussert sich ADHS nur wenig. Bei anderen zeigt es sich stärker und stellt eine Beeinträchtigung im Alltag dar.

Dann kommen oft Medikamente wie Ritalin zum Einsatz. «Wenn ich meine Medizin manchmal nicht nehme, bin ich nervös. Dann störe ich und bin recht nervig», sagt Silvan. Auch wenn ihm die Medikamente helfen, haben sie eine Nebenwirkung: Silvan spürt keinen Hunger.

Beim Handball spüre ich mein ADHS gar nicht. Ich fühle mich einfach normal. Wenn ich überhaupt weiss, wie sich das anfühlt

Nicht nur das ADHS beeinträchtigt Silvan: Er hat auch Tick-Störungen. «Andere Kinder denken, ich mache es extra, und ahmen mich nach», erzählt er. «Ich zucke mit den Armen oder schreie. Das kommt automatisch, ich kann das nicht steuern.»

Sport als Ausgleich für Silvan

Silvan hat viel Energie. Um diese abzubauen, hilft ihm vor allem eines: Sport. Er spielt Special Handball beim HC Winterthur. «Hier sind alle willkommen, wir sind eine inklusive Mannschaft», sagt Silvan.

Legende: Silvan in seinem Element: Beim Handball kann er Energie abbauen. SRF

Im Club kann er sich richtig austoben. «Ich powere mich aus. Ich kann viel rennen, Tore schiessen, im Goal stehen», schwärmt er. «Beim Handball spüre ich mein ADHS gar nicht. Ich fühle mich einfach normal. Wie ein normaler Mensch. Wenn ich überhaupt weiss, wie sich das anfühlt».

Ruhe und Fokus

Ein weiteres Hobby von Silvan: Fischen. «Ich mag das Fischen, weil man einfach Essen aus dem Wasser ziehen kann». Beim Fischen ist er fokussiert .Er weiss genau, was er zu tun hat, wenn er etwas fängt: «Man muss dem Fisch auf den Nacken schlagen und danach direkt den Kiemenschnitt machen», erklärt er.

Legende: Ruhe und Fokus: Silvan geht gerne fischen. SRF

«Das ist sehr wichtig, damit die Fische weniger leiden.» Und dieses Wissen gibt er auch gerne direkt an andere Fischer am Teich weiter.

Das Positive an ADHS

Unruhiges Verhalten, Nervosität, impulsive Reaktionen: ADHS bringt für Betroffene und ihr Umfeld Herausforderungen mit sich. Doch es gibt auch positive Seiten: Kreativität, Fantasie und Hyperfokus werden in diesem Zusammenhang oft genannt.

ilvan sieht noch andere positive Aspekte in seinem ADHS: «Ich finde das Tolle am ADHS, dass es mir viel Kraft gibt. Und manchmal auch Mut.» Und ganz offensichtlich ist er ein sehr guter Teamplayer, was er beim Handball zeigt.