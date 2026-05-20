Zeig uns dein Fussball-Wissen und gib für jedes Spiel der Fussball Weltmeisterschaft 2026 deinen Tipp ab. Auch wir vom SRF Kids Team sind dabei! Wer tippt am besten? Vielleicht ja du?

Legende: So cool! SRF Kids Kinderreporterin Camille hat den Ball vom Nati-Spieler Breel Embolo für dich unterschreiben lassen. SRF

Am 11. Juni 2026 heisst es: Anpfiff! Ganze 48 Teams aus der ganzen Welt treten an der Fussball Weltmeisterschaft der Männer in den USA, Kanada und Mexiko gegeneinander an. Es ist das erste Mal, dass eine Fussball WM in drei Ländern gespielt wird. Da so viele Teams dabei sind, gibt es ganze 104 Spiele und die WM dauert auch länger, sogar über einen Monat! Am 19. Juli 2026 findet der Final in New Jersey in den USA statt.



Du kannst nicht nur bei den Spielen mitfiebern und deine Lieblingsmannschaften unterstützen, sondern beim SRF Kids Tippspiel allen zeigen, dass du in Sachen Fussball richtig gut Bescheid weisst. Wenn du am besten von allen tippst, gewinnst du einen Original WM-Fussball 2026 auf dem unser Nati-Star Breel Embolo unterschrieben hat!

Mach mit beim SRF Kids Tippspiel ⚽🏆 Box aufklappen Box zuklappen Klick hier und gib deine Tipps ab



In der Tippgruppe kannst du für dich einen Fantasienamen wählen - oder du nimmst deinen Namen aus dem «Treff» von SRF Kids.

Übrigens: Die SRF Kids Tippgruppe ist nur für Kinder. Die einzigen Erwachsenen, die hier mit tippen dürfen, sind im SRF Kids Team. Weisst du besser Bescheid als Anna, Sandro, Angela und Co.?