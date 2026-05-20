Die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ist Geschichte und nun steht fest, wer die besten Tipps abgegeben hat. Für jedes WM-Spiel konntest du deinen Tipp einreichen. Wer hat am häufigsten richtig gelegen? Vielleicht bist du die grosse Tippkönigin oder der grosse Tippkönig!

Legende: So cool! SRF Kids Kinderreporterin Camille hat den Ball vom Nati-Spieler Breel Embolo für dich unterschreiben lassen. SRF

Ganze 48 Teams aus der ganzen Welt traten an der Fussball Weltmeisterschaft der Männer in den USA, Kanada und Mexiko gegeneinander an. Es war das erste Mal, dass eine Fussball WM in drei Ländern gespielt wird. Da so viele Teams dabei waren, gab es ganze 104 Spiele und die WM dauerte auch länger, sogar über einen Monat! Am 19. Juli 2026 spielte Spanien gegen Argentinien im Final in New Jersey in den USA. In der Verlängerung holte sich Spanien den Sieg. Wie und wo hast du die WM geschaut? Erzähl uns davon hier im «Treff» von SRF Kids!



Du konntest nicht nur bei den Spielen mitfiebern und deine Lieblingsmannschaften unterstützen, sondern beim SRF Kids Tippspiel allen zeigen, dass du in Sachen Fussball richtig gut Bescheid weisst. Wenn du am besten von allen getippt hast, gewinnst du einen Original WM-Fussball 2026 auf dem unser Nati-Star Breel Embolo unterschrieben hat!

Mach mit beim SRF Kids Tippspiel ⚽🏆 Box aufklappen Box zuklappen Klick hier und gib deine Tipps ab



In der Tippgruppe kannst du für dich einen Fantasienamen wählen - oder du nimmst deinen Namen aus dem «Treff» von SRF Kids. Bitte nenne nicht deinen Nachnamen! Sonst wirst du nicht freigeschaltet.

Übrigens: Die SRF Kids Tippgruppe ist nur für Kinder. Die einzigen Erwachsenen, die hier mit tippen dürfen, sind im SRF Kids Team. Weisst du besser Bescheid als Anna, Sandro, Angela und Co.?