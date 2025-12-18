Viel Text, ein schalldichter Raum, Mikrofone und viele verschiedene Leute – hier erfährst du, wie der SRF Kids Hörspiel-Adventskalender «Galaktische Weihnachten» entstanden ist.

Eines steht fest: Einen Hörspiel-Adventskalender aufzunehmen, ist ganz schön viel Arbeit – und dafür braucht es viele unterschiedliche Menschen. Damit der Kalender pünktlich für dich bereit ist, wurde die ganze Geschichte bereits im Sommer eingesprochen. Die Sprecher:innen tragen im Winter also keine kurzen Hosen – lass dich von den Fotos nicht verwirren!

Hier ist es mucksmäuschenstill

Der Kalender wurde im SRF-Studio in Basel aufgenommen. Dort gibt es einen ganz besonderen Raum: einen Raum, in den keinerlei Geräusche von aussen dringen. Er ist so gut abgedichtet, dass man darin wirklich nichts mehr von der Aussenwelt mitbekommt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Total abgeschirmt: Hier drin hören die Sprecher:innen keinen Mucks. Bildquelle: SRF / Matthias Willi. 1 / 2 Legende: Total abgeschirmt: Hier drin hören die Sprecher:innen keinen Mucks. SRF / Matthias Willi

Bild 2 von 2. Aufnehmen ist anstrengend, deshalb darf eine kurze Dehn-Pause nicht fehlen. Bildquelle: SRF / Matthias Willi. 2 / 2 Legende: Aufnehmen ist anstrengend, deshalb darf eine kurze Dehn-Pause nicht fehlen. SRF / Matthias Willi Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Stimmen hinter den Figuren

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Stella. Lily (10) leiht Stella ihre Stimme. Sie liest nicht nur den Text, sondern verleiht Stella ihren Charakter – mit vollem Körpereinsatz und viel Gefühl. Lily ist ausserdem SRF Kids Kinderreporterin. Lily sagt zu ihrer Erfahrung:

Es macht mega Spass mit den anderen zusammenzuarbeiten. Wenn jemand etwas Falsches sagt, können alle darüber lachen.

Stellas Bruder Lukas wird von Julian A. Schneider gesprochen. Der Schauspieler erweckt den weltraumverrückten Lukas zum Leben. Und natürlich braucht auch Pluto eine Stimme. Diese bekommt er von Jonathan Bruckmeier.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. In «Galaktische Weihnachten» sind Stella und Lukas zwar Geschwister. Im echten Leben braucht Lily einen Stuhl um gleichgross zu sein wie die zwei anderen Sprecher. Bildquelle: SRF / Matthias Willi. 1 / 5 Legende: In «Galaktische Weihnachten» sind Stella und Lukas zwar Geschwister. Im echten Leben braucht Lily einen Stuhl um gleichgross zu sein wie die zwei anderen Sprecher. SRF / Matthias Willi

Bild 2 von 5. Stella, also Lily, lebt die Geschichte mit viel Emotion. Bildquelle: SRF / Matthias Willi. 2 / 5 Legende: Stella, also Lily, lebt die Geschichte mit viel Emotion. SRF / Matthias Willi

Bild 3 von 5. Julian A. Schneider leiht Lukas seine Stimme. Bildquelle: SRF / Matthias Willi. 3 / 5 Legende: Julian A. Schneider leiht Lukas seine Stimme. SRF / Matthias Willi

Bild 4 von 5. Jonathan Bruckmeier spricht die Stimme von Pluto. Er ist im echten Leben also kein Hund (oder Alien?). Bildquelle: SRF / Matthias Willi. 4 / 5 Legende: Jonathan Bruckmeier spricht die Stimme von Pluto. Er ist im echten Leben also kein Hund (oder Alien?). SRF / Matthias Willi

Bild 5 von 5. Hast du dir so den Roboter Nr. 1 vorgestellt? Er wird von Vera Flück gesprochen. Bildquelle: SRF / Matthias Willi. 5 / 5 Legende: Hast du dir so den Roboter Nr. 1 vorgestellt? Er wird von Vera Flück gesprochen. SRF / Matthias Willi Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Galaktische Weihnachten» stammt ursprünglich vom schwedischen Radio. Die Regisseurin Lia Schmieder hat den Text ins Deutsche übersetzt und angepasst. Sie gibt den Schauspieler:innen ganz genaue Anweisungen, damit die Aufnahmen möglichst gut klingen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 1. Die Regisseurin Lia hat viel Arbeit in das deutsche Skript gesteckt. Bildquelle: SRF / Matthias Willi. Legende: Die Regisseurin Lia hat viel Arbeit in das deutsche Skript gesteckt. SRF / Matthias Willi Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nachdem die Figuren ihre Stimme bekommen haben, geht's weiter mit der Nachbearbeitung. Es werden Musik hinzugefügt, Aufnahmen geschnitten und Effekte hinterlegt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 1. In etwa so schaut es aus, wenn die Aufnahmen zusammen kommen. Bildquelle: SRF / Matthias Willi. Legende: In etwa so schaut es aus, wenn die Aufnahmen zusammen kommen. SRF / Matthias Willi Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Schon reingehört?

Keine Sorge, falls du die Geschichte noch nicht gehört hast! Das Weltraumabenteuer von Stella, Lukas und Pluto läuft dir nicht weg. Die Folgen erscheinen im Podcast «SRF Kids Hörspiele», auf srfkids.ch und auf YouTube SRF Kids. Am besten abonnierst du gleich den Podcast! Ausserdem kannst du den täglich um 19:10 Uhr auf Radio SRF 1 hören.