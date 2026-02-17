 Zum Inhalt springen

Neuer Fall für Team F.L.S. Deine Ideen sind jetzt im Hörspiel

Im neusten, elften Falls unseres Detektiv-Trios Fabi, Luiz und Sandy Handy – kurz: Team F.L.S. – kommen viele Ideen vor, die Kinder uns geschickt haben! Findest du deine?

17.02.2026, 14:26

Vielleicht erinnerst du dich? Als letztes Jahr die 10. Staffel von Team F.L.S. herauskam, haben wir dich aufgefordert, Vorschläge für Wörter und Namen zu schicken, die dann in der 11. Staffel unseres Detektiv-Hörspiels eingebaut werden.

Und da sind so einige coole Ideen zusammengekommen! Das sind die Wörter, die es tatsächlich in die neueste Geschichte vom Team F.L.S. geschafft haben:

Idee von Wort Name des Nachtportiers
Max (12) aus Säriswil Bubbli
Nael (7) aus Uetendorf Tubedänzig
Henri (11) aus Emmenbrücke Skilehrer, Bär
Annina aus Henggart Schneesturm
Nohea (14) aus Frauenfeld Honig
Gemma (9) aus Obfelden Ein durchgedrehter Staubsauger
Elina (12) Winter, Hallöchen
Julien (11) aus Zürich Staubsauger
Elina (12) aus Thun Clownfische
Katharina aus Uffikon Seifenblasen, Parfüm
Jana Flugzeug, Skilehrer
Matteo aus Kriens Gfürchig
Zoé aus Malters Hühnermist
Gian Andrin aus Steffisburg Tomatenmark, Seifenschaum Gildo Gänsemehr
Nina aus Glis Lösegeld
Mia aus Hausen am Albis Blitz, Staubwolke
Felix und Alice aus Aarau Spielkonsole Barbarossa
Lauri aus Sarnen Skilehrer, Schissdräck

Ausserdem hatten wir dich gefragt, wer entführt wird und wo die Lösegeldübergabe stattfinden soll. Auch hier haben wir super Vorschläge bekommen: Welche es am Ende tatsächlich in die Geschichte geschafft haben, verraten wir aber natürlich hier nicht. Sonst kennst du ja das Ende der Geschichte, bevor du sie gehört hast. 😉 Schreib uns doch im «Treff», wenn es deine Vorschläge geschafft haben. Und sowieso: Wie gefällt dir der neue Fall?

