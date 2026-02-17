Vielleicht erinnerst du dich? Als letztes Jahr die 10. Staffel von Team F.L.S. herauskam, haben wir dich aufgefordert, Vorschläge für Wörter und Namen zu schicken, die dann in der 11. Staffel unseres Detektiv-Hörspiels eingebaut werden.
Und da sind so einige coole Ideen zusammengekommen! Das sind die Wörter, die es tatsächlich in die neueste Geschichte vom Team F.L.S. geschafft haben:
|Idee von
|Wort
|Name des Nachtportiers
|Max (12) aus Säriswil
|Bubbli
|Nael (7) aus Uetendorf
|Tubedänzig
|Henri (11) aus Emmenbrücke
|Skilehrer, Bär
|Annina aus Henggart
|Schneesturm
|Nohea (14) aus Frauenfeld
|Honig
|Gemma (9) aus Obfelden
|Ein durchgedrehter Staubsauger
|Elina (12)
|Winter, Hallöchen
|Julien (11) aus Zürich
|Staubsauger
|Elina (12) aus Thun
|Clownfische
|Katharina aus Uffikon
|Seifenblasen, Parfüm
|Jana
|Flugzeug, Skilehrer
|Matteo aus Kriens
|Gfürchig
|Zoé aus Malters
|Hühnermist
|Gian Andrin aus Steffisburg
|Tomatenmark, Seifenschaum
|Gildo Gänsemehr
|Nina aus Glis
|Lösegeld
|Mia aus Hausen am Albis
|Blitz, Staubwolke
|Felix und Alice aus Aarau
|Spielkonsole
|Barbarossa
|Lauri aus Sarnen
|Skilehrer, Schissdräck
Ausserdem hatten wir dich gefragt, wer entführt wird und wo die Lösegeldübergabe stattfinden soll. Auch hier haben wir super Vorschläge bekommen: Welche es am Ende tatsächlich in die Geschichte geschafft haben, verraten wir aber natürlich hier nicht. Sonst kennst du ja das Ende der Geschichte, bevor du sie gehört hast. 😉 Schreib uns doch im «Treff», wenn es deine Vorschläge geschafft haben. Und sowieso: Wie gefällt dir der neue Fall?