Im neusten, elften Falls unseres Detektiv-Trios Fabi, Luiz und Sandy Handy – kurz: Team F.L.S. – kommen viele Ideen vor, die Kinder uns geschickt haben! Findest du deine?

Vielleicht erinnerst du dich? Als letztes Jahr die 10. Staffel von Team F.L.S. herauskam, haben wir dich aufgefordert, Vorschläge für Wörter und Namen zu schicken, die dann in der 11. Staffel unseres Detektiv-Hörspiels eingebaut werden.

Und da sind so einige coole Ideen zusammengekommen! Das sind die Wörter, die es tatsächlich in die neueste Geschichte vom Team F.L.S. geschafft haben:

Idee von Wort Name des Nachtportiers Max (12) aus Säriswil Bubbli Nael (7) aus Uetendorf Tubedänzig Henri (11) aus Emmenbrücke Skilehrer, Bär Annina aus Henggart Schneesturm Nohea (14) aus Frauenfeld Honig Gemma (9) aus Obfelden Ein durchgedrehter Staubsauger Elina (12) Winter, Hallöchen Julien (11) aus Zürich Staubsauger Elina (12) aus Thun Clownfische Katharina aus Uffikon Seifenblasen, Parfüm Jana Flugzeug, Skilehrer Matteo aus Kriens Gfürchig Zoé aus Malters Hühnermist Gian Andrin aus Steffisburg Tomatenmark, Seifenschaum Gildo Gänsemehr Nina aus Glis Lösegeld Mia aus Hausen am Albis Blitz, Staubwolke Felix und Alice aus Aarau Spielkonsole Barbarossa Lauri aus Sarnen Skilehrer, Schissdräck

Ausserdem hatten wir dich gefragt, wer entführt wird und wo die Lösegeldübergabe stattfinden soll. Auch hier haben wir super Vorschläge bekommen: Welche es am Ende tatsächlich in die Geschichte geschafft haben, verraten wir aber natürlich hier nicht. Sonst kennst du ja das Ende der Geschichte, bevor du sie gehört hast. 😉 Schreib uns doch im «Treff», wenn es deine Vorschläge geschafft haben. Und sowieso: Wie gefällt dir der neue Fall?