Bei «SRF Kids – Next Level», der aufregenden Gameshow für Kinder, treten drei Schulklassen gegeneinander an und müssen sich in spannenden Herausforderungen beweisen. In Level 4 wartet die Challenge «Lügendetektor» auf sie: Moderatorin Anna Zöllig liest den Teams verschiedene Behauptungen vor, und sie haben nur zehn Sekunden Zeit, um zu entscheiden – ist das wahr oder falsch?

Hätten Sie die Behauptungen richtig erraten?

Welche Klasse wusste es am besten? Hier sehen Sie die Behauptungen und die Antworten der Kinder.

24:02 Video Gurgeln, Summen, Singen: Welches Team erkennt die Songs? (Staffel 2, Folge 3) Aus SRF Kids – Next Level vom 13.08.2024. abspielen. Laufzeit 24 Minuten 2 Sekunden.