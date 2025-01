Ein Eiertanz, eine Schleimschlacht, und eine Portion Ekel-Drink: Die dritte Staffel deiner Gameshow «SRF Kids – Next Level» geht es richtig ab!

Alles zur dritten Staffel von «SRF Kids – Next Level»

«SRF Kids – Next Level»

In Staffel 3 messen sich drei Klassen in der Innerschweiz: Die 6. Klasse aus Dallenwil im Kanton Nidwalden, die Klasse 5c aus Sachseln im Kanton Obwalden und die Klasse 6d aus der Stadt Luzern. Ein Stadt-Land Duell? Nicht nur!

Dallenwil: «Vielfalt vom Land»

Legende: Sie vertreten den Kanton Nidwalden Die 6. Klasse aus Dallenwil ist Gastgeberin der 3. Staffel. Die Klasse ist seit der 1. Stufe zusammen und hält fest zusammen! SRF

Sachseln: «Unikat und zusammen stark!»

Legende: Sie vertreten den Kanton Obwalden Die Klasse 5c aus Sachseln ist sehr vielfältig in eigenen Worten. Ob sich das auch in den verschiedenen Challenges zeigt? SRF

Luzern: «Die Vielfalt von der Stadt»

Legende: Sie vertreten den Kanton Luzern Die städtische Klasse. Viele verschiedene Nationen gibt es in der Klasse 6d aus Luzern. Zusammen sind sie vereint! SRF

Wow, das alles erwartet dich in der 3. Staffel!

Wie bei Staffel 1 und Staffel 2 moderiert auch die dritte Staffel niemand anderes als Anna Zöllig .

Legende: Moderatorin Anna Zöllig ist zum dritten Mal bei «SRF Kids – Next Level» dabei. SRF

Anna fand es sehr beeindruckend, wie die Kinder beim Dreh ab dem ersten «Aaaction!» schon voll dabei waren.

Die Kinder haben gelacht, geschwitzt, geweint, neue Freundschaften geschlossen und allesamt eine tolle Leistung erbracht. Ich bin wahnsinnig stolz auf sie.

Alle neuen Folgen kannst du ab dem 18. Dezember 2024 um 12 Uhr auf srfkids.ch und YouTube SRF Kids schauen. Und natürlich kommt «SRF Kids - Next Level» auch am TV! Mach es dir zu Hause auf dem Sofa gemütlich und schalte ein:

Sa, 4. Januar 2025, 11:30 Uhr auf SRF 1: Alle Folgen am Stück

Was, du hast die beiden ersten Staffeln noch nicht gesehen?? Dann klicke schnell hier und schau , wie sich die Klassen in Netstal (GL) und Reiden (LU) in Staffel 1 und 2 geschlagen haben.