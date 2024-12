Nicht nur Weihnachten naht, sondern eine tolle Überraschung auf SRF Kids: Die dritte Staffeln deiner Gameshow «SRF Kids – Next Level» geht am 18.12.2024 online!!

«SRF Kids – Next Level»

Dieses Mal messen sich drei Klassen in der Innerschweiz: Die 5.Klasse aus Dallenwil im Kanton Nidwalden, die 6. Klasse aus Sachseln im Kanton Obwalden und die 5. Klasse aus der Stadt Luzern.

Das erwartet dich in der 3. Staffel von «SRF Kids – Next Level»

Die neuen Folgen sind ab dem 18. Dezember 2024 auf srfkids.ch zu sehen sowie auch auf Play SRF und Youtube . Du kannst Staffel 3 von «SRF Kids - Next Level» aber auch während der Weihnachtstage schauen:

Donnerstag, 26. Dezember 2024, 13:05 Uhr: Folge 1 & 2

Freitag, 27. Dezember 2024, 13:05 Uhr: Folge 3 & 4

Samstag, 28. Dezember 2024, 13:05 Uhr: Folge 5 & 6

Was, du hast die beiden ersten Staffeln noch nicht gesehen?? Dann klicke schnell hier und schau , wie sich die Klassen in Netstal (GL) und Reiden (LU) in Staffel 1 und 2 geschlagen haben.