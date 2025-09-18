Ein T-Shirt der coolsten Gameshow gefälligst? Das ist deine Chance, eines der farbigen T-Shirts deiner Gameshow «SRF Kids – Next Level» in deinem Kleiderschrank zu haben.

So wie du dein Zimmer aufräumen musst, müssen wir manchmal unser Büro aufräumen. Dabei haben wir einen Fund gemacht: und zwar jede Menge «SRF Kids – Next Level» T-Shirts! Und die verlosen wir jetzt an dich. Alles, was du dafür tun musst, ist dieses Formular ausfüllen. Du wählst die Grösse aus, wir die Farbe 😃

Wir drücken dir die Daumen! Es hät solangs hät!

Lust, die spannenden Challenges (nochmals) zu schauen? Hier findest du alle vier Staffeln von «SRF Kids – Next Level». Viel Spass!