Bild 1 von 3. Wird es hellblau? Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 3. Oder grün? Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 3. Vielleicht dunkelblau? Lass dich überraschen! Bildquelle: SRF.
So wie du dein Zimmer aufräumen musst, müssen wir manchmal unser Büro aufräumen. Dabei haben wir einen Fund gemacht: und zwar jede Menge «SRF Kids – Next Level» T-Shirts! Und die verlosen wir jetzt an dich. Alles, was du dafür tun musst, ist dieses Formular ausfüllen. Du wählst die Grösse aus, wir die Farbe 😃
Wir drücken dir die Daumen! Es hät solangs hät!
Lust, die spannenden Challenges (nochmals) zu schauen? Hier findest du alle vier Staffeln von «SRF Kids – Next Level». Viel Spass!