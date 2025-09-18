 Zum Inhalt springen

«SRF Kids – Next Level» Gewinne ein «SRF Kids – Next Level» T-Shirt!

Ein T-Shirt der coolsten Gameshow gefälligst? Das ist deine Chance, eines der farbigen T-Shirts deiner Gameshow «SRF Kids – Next Level» in deinem Kleiderschrank zu haben.

18.09.2025, 17:20

  Wird es hellblau?
    Eine Gruppe Kinder mit blauen T-Shirts.
  Oder grün?
    Eine Gruppe Kinder mit blauen T-Shirts.
  Vielleicht dunkelblau? Lass dich überraschen!
    Eine Gruppe Kinder mit blauen T-Shirts.
So wie du dein Zimmer aufräumen musst, müssen wir manchmal unser Büro aufräumen. Dabei haben wir einen Fund gemacht: und zwar jede Menge «SRF Kids – Next Level» T-Shirts! Und die verlosen wir jetzt an dich. Alles, was du dafür tun musst, ist dieses Formular ausfüllen. Du wählst die Grösse aus, wir die Farbe 😃

Wir drücken dir die Daumen! Es hät solangs hät!

Lust, die spannenden Challenges (nochmals) zu schauen? Hier findest du alle vier Staffeln von «SRF Kids – Next Level». Viel Spass!

