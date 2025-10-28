 Zum Inhalt springen

«Quiz der Woche» Was weisst du über Fussball?

Gelbe Karte? Rote Karte? Wie viele Spieler:innen spielen nochmal auf dem Platz? Wie lange dauert ein Spiel? Phuuu... ganz schön viele Fragen. Weisst du die Antworten?

28.10.2025, 14:18

Fussball wird rund um die Welt gespielt. So auch in der Schweiz. Und weil bei uns Fussballspiele im Fernsehen ausgestrahlt werden braucht es Fussballkommentator:innen. Eine dieser Kommentatorinnen ist Rachel Rinast. Und genau sie durften Kinderreporterin Zoe (13) und Reporterin Luana bei einem Länderspiel der Frauen Nationalmannschaft begleiten.

Noch nicht genug vom Rätseln?

Dann schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
