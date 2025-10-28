Gelbe Karte? Rote Karte? Wie viele Spieler:innen spielen nochmal auf dem Platz? Wie lange dauert ein Spiel? Phuuu... ganz schön viele Fragen. Weisst du die Antworten?

Fussball wird rund um die Welt gespielt. So auch in der Schweiz. Und weil bei uns Fussballspiele im Fernsehen ausgestrahlt werden braucht es Fussballkommentator:innen. Eine dieser Kommentatorinnen ist Rachel Rinast. Und genau sie durften Kinderreporterin Zoe (13) und Reporterin Luana bei einem Länderspiel der Frauen Nationalmannschaft begleiten.

Noch nicht genug vom Rätseln?

Dann schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.