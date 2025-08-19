 Zum Inhalt springen

«Quiz der Woche» Was weisst du über Schweizer Musik?

Beatrice Egli, Luca Hänni oder Nemo: Die Schweizer Musikwelt hat viel zu bieten. Was weisst du über Schweizer Musik? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche»!

19.08.2025, 16:03

Vielleicht hast du es schon mitbekommen: Die Sängerin für den #SayHi-Song 2025 heisst Dana und wird das Lied «Superchräft» performen. Erfahre hier mehr darüber:

Und: Ab Donnerstag erwartet dich auf srfkids.ch ein spannendes Interview mit einem bekannten Schweizer Musiker! Aber pssst, wir verraten dir noch nicht wer es ist...komm einfach auf der Webseite vorbei :-)

Noch nicht genug vom Rätseln?

Dann schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
