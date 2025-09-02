Labubus, Squishmallows, Fidget Spinner und Co.: Es gibt Spielzeuge, die über Nacht berühmt werden. Kennst du die Hypes der letzten Jahre? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche»!

«Das ist soooo cool!» oder «Ich möchte das haben!». Diese Sätze hört man oft in Zusammenhang mit Spielzeug-Hypes. Kinderreporterin Philomena (10) und ihre Freundin Mila (10) sind grosse Fans von Squishmallows. Das sind runde, super weiche Stofftiere. Ihre Sammlung haben sie Reporterin Angela gezeigt.