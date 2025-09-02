 Zum Inhalt springen

«Quiz der Woche» Was weisst du über Spielzeug-Hypes?

Labubus, Squishmallows, Fidget Spinner und Co.: Es gibt Spielzeuge, die über Nacht berühmt werden. Kennst du die Hypes der letzten Jahre? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche»!

02.09.2025, 13:11

«Das ist soooo cool!» oder «Ich möchte das haben!». Diese Sätze hört man oft in Zusammenhang mit Spielzeug-Hypes. Kinderreporterin Philomena (10) und ihre Freundin Mila (10) sind grosse Fans von Squishmallows. Das sind runde, super weiche Stofftiere. Ihre Sammlung haben sie Reporterin Angela gezeigt.

