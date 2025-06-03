#SayHi ist auch im 2025 wieder am Start! Unter dem Motto «Alle anders, alle stark» tanzen Kinder in der Schweiz zum fünften Mal gegen Mobbing und für die Freundschaft. Hier findest du erste Informationen und Eckdaten.

Ob «Boom Shaka Laka» oder «Mier flüged los»: Vielleicht hast du auch schon bei #SayHi mitgetanzt?

2021 heizte Stefanie Heinzmann mit «Dynamit» ein, 2022 folgte Luca Hänni mit «I bi da für di», 2023 begeisterte Remo Forrer mit «Mier flüged los», und 2024 hiess es mit Nicky B Fly und Nickless: «Boom Shaka Laka!».

«Alle anders, alle stark» ist das Motto von #SayHi im 2025. Wir alle sind einzigartig, egal ob leise, laut, gross oder klein. Im September geht es los! Wer den Song zu #SayHi2025 singt, verraten wir dir bald. Du darfst gespannt sein...

Legende: «Mer hebet zäme»: Darum ging es 2024 im #SayHi Song «Boom Shaka Laka!» von Nicky B Fly und Nickless. SRF

Schnapp dir deinen Kalender und trage dir die ersten Eckdaten ein:

SRF Kids stellt den Videoclip zu #SayHi 2025 und das Tanztutorial am 29. September 2025 online - auf dem YouTube-Kanal und auf der Website von SRF Kids.

online - auf dem YouTube-Kanal und auf der Website von SRF Kids. Ab dann kannst du den Tanz alleine, mit deiner Klasse oder Freund:innen üben und euch beim Tanzen filmen. Dieses Video schickst du bis am 16. November 2025 an SRF Kids. Aus allen eingesendeten Videos schneiden wir einen ganz neuen Videoclip zusammen voller tanzender Kinder. Wir freuen uns auf jetzt schon auf dein Video!