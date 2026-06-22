Bald ist es wieder so weit: Tanz auch du dieses Jahr für Freundschaft und gegen Mobbing! #SayHi 2026 kommt dieses Jahr früher als sonst, und das mit einem richtig coolen Act!

Dieses Jahr wird #SayHi besonders: ILKO (14) singt den Song «Alli zäme». Das Motto von #SayHi 2026 lautet «Zusammen – über alle Grenzen» und zeigt, wie wichtig es ist, dass alle dazugehören, egal woher sie kommen oder welche Sprache sie sprechen.

Das Wichtigste in Kürze Box aufklappen Box zuklappen ILKO singt und tanzt den #SayHi-Song 2026.

singt und tanzt den #SayHi-Song 2026. Der Song und das Tanztutorial sind ab Montag, 17. August 2026, auf der Webseite von SRF Kids und auf dem YouTube-Kanal online.

und das sind ab auf der von SRF Kids und auf dem online. Tanz mit! Du kannst uns das Video bis Sonntag, den 27. September 2026, schicken.

#SayHi 2026 mit einem jungen Künstler

ILKO weiss, wie sich Ausgrenzung und Mobbing anfühlen. Als er aus der Ukraine in die Schweiz kam, konnte er noch kein Deutsch und wurde ausgegrenzt. Oft fühlte er sich einsam.

ILKO: Ein junger Mann mit viel Talent! Box aufklappen Box zuklappen ILKO ist 14 Jahre alt und stammt ursprünglich aus der Ukraine .

und stammt ursprünglich aus der . Er lebt seit fünf Jahren in der Schweiz.

in der Schweiz. Er liebt es, Musik zu machen, und hat bereits sechs eigene Songs : One Step at a Time, Turn It Up, Unfollowed, Faster Than Light, I Never Lose und Hold the Light.

: One Step at a Time, Turn It Up, Unfollowed, Faster Than Light, I Never Lose und Hold the Light. Er gewann 2025 den Kleinen Prix Walo (Kategorie Gesang), ein wichtiger Preis im Schweizer Showbusiness.

(Kategorie Gesang), ein wichtiger Preis im Schweizer Showbusiness. Er kam bei der deutschen Fernsehshow «The Voice Kids» 2026 bis ins Finale!

bis ins Finale! Neben dem Gesang tanzt er sehr gerne und geht in den Fussballclub.

Heute hat er viele Freund:innen gefunden und nutzt seine Musik, um anderen Mut zu machen.

Legende: ILKOs Lieder sind auf Englisch. Für #SayHi 2026 singt er jedoch seinen ersten Song auf Schweizerdeutsch. SRF Kids / Sara Siccoli

Mit seinem Song «Alli zäme» möchte er zeigen: Musik verbindet uns und gemeinsam sind wir stärker.

Legende: Im Tonstudio schaut ihm SRF Kids Moderatorin Anna über die Schulter. SRF Kids / Sara Siccoli

Mach mit!

Bereits zum sechsten Mal ist SRF Kids Teil von #SayHi. 2021 mit dem Song «Dynamit» von Stefanie Heinzmann, 2022 mit «I bi da für di» von Luca Hänni, 2023 mit «Mier flüged los» von Remo Forrer, 2024 mit «Boom Shaka Laka» von Nicky B Fly und Nickless und 2025 mit «Superchräft» von Dana. Und dieses Jahr mit ILKO!

Legende: Den Song kriegt Anna nun nicht mehr aus ihrem Kopf – Achtung: Ohrwurm-Gefahr! SRF Kids / Sara Siccoli

Der Start von #SayHi 2026 ist am Montag, dem 17. August 2026. Dann kannst du den Tanz lernen und dein eigenes Video einsenden – bis Sonntag, dem 27. September 2026.

Mach mit und zeig zusammen mit anderen Kindern: Wir halten zusammen! 💛