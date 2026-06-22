Dieses Jahr wird #SayHi besonders: ILKO (14) singt den Song «Alli zäme». Das Motto von #SayHi 2026 lautet «Zusammen – über alle Grenzen» und zeigt, wie wichtig es ist, dass alle dazugehören, egal woher sie kommen oder welche Sprache sie sprechen.
Das Wichtigste in Kürze
- ILKO singt und tanzt den #SayHi-Song 2026.
- Der Song und das Tanztutorial sind ab Montag, 17. August 2026, auf der Webseite von SRF Kids und auf dem YouTube-Kanal online.
- Tanz mit! Du kannst uns das Video bis Sonntag, den 27. September 2026, schicken.
#SayHi 2026 mit einem jungen Künstler
ILKO weiss, wie sich Ausgrenzung und Mobbing anfühlen. Als er aus der Ukraine in die Schweiz kam, konnte er noch kein Deutsch und wurde ausgegrenzt. Oft fühlte er sich einsam.
ILKO: Ein junger Mann mit viel Talent!
- ILKO ist 14 Jahre alt und stammt ursprünglich aus der Ukraine.
- Er lebt seit fünf Jahren in der Schweiz.
- Er liebt es, Musik zu machen, und hat bereits sechs eigene Songs: One Step at a Time, Turn It Up, Unfollowed, Faster Than Light, I Never Lose und Hold the Light.
- Er gewann 2025 den Kleinen Prix Walo (Kategorie Gesang), ein wichtiger Preis im Schweizer Showbusiness.
- Er kam bei der deutschen Fernsehshow «The Voice Kids» 2026 bis ins Finale!
- Neben dem Gesang tanzt er sehr gerne und geht in den Fussballclub.
Heute hat er viele Freund:innen gefunden und nutzt seine Musik, um anderen Mut zu machen.
Mit seinem Song «Alli zäme» möchte er zeigen: Musik verbindet uns und gemeinsam sind wir stärker.
Mach mit!
Bereits zum sechsten Mal ist SRF Kids Teil von #SayHi. 2021 mit dem Song «Dynamit» von Stefanie Heinzmann, 2022 mit «I bi da für di» von Luca Hänni, 2023 mit «Mier flüged los» von Remo Forrer, 2024 mit «Boom Shaka Laka» von Nicky B Fly und Nickless und 2025 mit «Superchräft» von Dana. Und dieses Jahr mit ILKO!
Der Start von #SayHi 2026 ist am Montag, dem 17. August 2026. Dann kannst du den Tanz lernen und dein eigenes Video einsenden – bis Sonntag, dem 27. September 2026.
Mach mit und zeig zusammen mit anderen Kindern: Wir halten zusammen! 💛
Was ist #SayHi?
#SayHi ist eine grosse Tanzaktion für Kinder aus ganz Europa, die von der European Broadcasting Union (EBU) organisiert wird. #SayHi steht für Freundschaft und gegen Mobbing.
Jedes Jahr erscheint ein neuer Song. Dieser wird dann in alle Landessprachen der Länder, die mitmachen, übersetzt. Dazu gibt es einen Tanz, den man mithilfe eines Tanztutorials lernen kann. Ob in der Schulklasse, zuhause oder mit den besten Freund:innen: Alle Kinder können mittanzen und SRF Kids ihre Videos einsenden! Mehr zu #SayHi.