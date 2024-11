Die Klasse 6A aus Wallisellen will herausfinden, woher der Abzählreim «Azelle, Bölle schelle, d'Chatz gaht uf Walliselle...» kommt. Ob die Leute auf der Strasse eine Antwort wissen? Und was sagt der Mundart-Experte dazu?

Der SRF Medien-Workshop Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Kids / Damian Haas SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News», einen Radiobeitrag und einen Onlineartikel. Dieser Artikel, das oben angezeigte Video und der eingebaute Audiobeitrag sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier.

Wir sind die Klasse 6A aus Wallisellen im Kanton Zürich. Viele kennen unsere kleine Stadt, weil sie den folgenden Abzählreim kennen:

D'Chatz in Walliselle Box aufklappen Box zuklappen Azelle, Bölle schelle,

d'Chatz gaht uf Walliselle,

chunnt sie wieder hei,

hät sie chrummi Bei,

piff, paff, puff

und du bisch ehr und redlich eimal duss!

Wir wollen wissen, woher dieser Reim überhaupt kommt. Wieso geht es um eine Katze und wieso kommt sie nach Wallisellen?

Hör dir unseren Radiobeitrag an:

Audio Azelle, Bölle schelle, warum gaht d'Chatz uf Walliselle? 03:04 min, aus SRF Kids Reporter:in vom 07.11.2024. Bild: SRF Kids abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden.



Bei einer ersten Recherche, also einer Suche im Internet, finden wir nicht viel. Deshalb ziehen wir los und befragen Wallisellerinnen und Walliseller, die in der Stadt unterwegs sind. Fast alle kennen den Reim, aber viele kommen ins Stocken beim Aufsagen, weil sie ihn schon lange nicht mehr gebraucht haben. Wieso es um eine Katze geht und wieso diese ausgerechnet nach Wallisellen geht, kann uns niemand beantworten. «Vielleicht weil es schön ist hier», meint eine ältere Frau. «Oder es gibt einfach viele Katzen in Wallisellen», sagt jemand anderes.

1 / 4 Legende: Bei unserer Schule gibt es eine Katzen-Mauer. Darauf wurden verschiedene Katzen gemalt. SRF Kids 2 / 4 Legende: Vor dieser Wand filmen wir den Einstieg in unseren Videobeitrag. SRF Kids 3 / 4 Legende: Nicht fehlen darf natürlich der SRF Kids Bus! SRF Kids 4 / 4 Legende: Ob das wohl die Katze aus dem Reim ist? SRF Kids

Wir merken: Wir brauchen einen Experten oder eine Expertin! Um den wirklichen Ursprung des Wallisellen-Reims zu finden, treffen wir Martin Graf. Er ist Redaktor beim Schweizerischen Idiotikon. Das ist ein Wörterbuch der schweizerdeutschen Dialekte und befasst sich auch mit der Geschichte von einzelnen Wörtern, Dialekten oder eben Redewendungen und Sprüchen.

Legende: Martin Graf beschäftigt sich mit den Dialekten der Schweiz und untersucht, wie sie sich je nach Region unterscheiden. SRF Kids

Martin Graf erklärt uns: Es handelt sich beim Wallisellen-Spruch um einen «Nonsense-Reim», also einen Reim, der keinen Sinn ergibt. Wieso jemand genau auf die Idee mit dem «Bölle schelle» und der Katze kam, das wisse man nicht. «Nach Wallisellen geht die Katze wohl einfach, weil es sich auf den vorherigen Satz reimt und weil es einen schönen Rhythmus in den Spruch bringt.»

Was ist das Schweizerische Idiotikon? Box aufklappen Box zuklappen Das Schweizerische Idiotikon ist ein umfangreiches Wörterbuch der schweizerdeutschen Dialekte. Darin findet man nicht nur Wörter, sondern auch ihre Herkunft, Bedeutung und die regionalen Unterschiede. Das Schweizerische Idiotikon wird seit 1881 herausgegeben.

Seit wann es das Sprüchlein schon gibt, ist laut Martin Graf auch schwierig zu beantworten. Vor allem, weil das Sprüchlein nur mündlich weitergesagt wird und in der Regel nicht schriftlich festgehalten wird. «Der erste Beleg, den ich gefunden habe, stammt aus dem Jahr 1970.» Martin Graf geht aber davon aus, dass der Wallisellen-Reim noch rund 20 Jahre älter ist.

Nach unserem Interview wissen wir zwar immer noch nicht, wie der Spruch wirklich zustande kam. Aber wir wissen, dass er wahrscheinlich keine tiefere Bedeutung hat. Und wir wissen, dass schon viele Schulklassen vor uns den Reim brauchten, um zu entscheiden, wer das letzte Schoggistängeli bekommt. Oder wer zuerst ins Mikrofon sprechen darf, wenn SRF Kids vorbeikommt.



Liebe Grüsse aus Wallisellen Box aufklappen Box zuklappen Liara, Alessia, Solère, Besa, Konstantinas, Bethel, Efe, Ata, Gian, Nikolija, Meret, Iliana, Jorin, Dean, Talia, Rio, Katharina, Victoria, Tadija, Nikan