Wir sind die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse in Seedorf im Kanton Uri! Direkt neben unserem Schulhaus gibt es ein Mineralienmuseum. Das finden wir mega spannend. Es gibt sehr viele schöne Kristalle bei uns im Kanton Uri. Einige Kinder unserer Klasse haben auch schon selbst nach Kristallen gesucht. Deshalb entscheiden wir uns dafür, im SRF Medien-Workshop noch mehr über Kristalle zu lernen.

Hör dir unseren Radiobeitrag an:

Audio Kristallsuche in Uri 03:26 min, aus SRF Kids im Radio vom 31.10.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 3 Minuten 26 Sekunden.

So entstehen Kristalle Box aufklappen Box zuklappen Kristalle entstehen, wenn eine Flüssigkeit abkühlt oder verdampft und die gelösten Stoffe sich wieder verbinden. Zum Beispiel, wenn Salzwasser verdampft, bleiben Salzkristalle zurück. So wachsen die Kristalle und bekommen ihre schöne Form.

Wir lernen vom Strahler

In der Kristallausstellung direkt neben unserem Schulhaus treffen wir Peter Amacher. Er ist Kristallsucher, also ein sogenannter Strahler, und hat über die Jahre schon mehr als 1'000 Kristalle gefunden. Auch alle Kristalle in der Ausstellung hat Peter Amacher entdeckt. Er erzählt uns, wieso er schon immer Strahler werden wollte: «Schon mit 12 oder 13 konnte ich mit meinem Onkel mit, der auch Strahler war. Einerseits begeisterte mich die Suche, das ist ähnlich wie eine Schatzsuche. Andererseits ist es beeindruckend, etwas in den Händen zu halten, das seit Millionen von Jahren niemand gesehen hat.»

1 / 4 Legende: Der Strahler Peter Amacher erzählt uns in der Kristallausstellung neben unserer Schule alles über die Kristallsuche. SRF Kids / Damian Haas 2 / 4 Legende: In der Ausstellung kann man rund 100 Kristalle bestaunen. SRF Kids / Damian Haas 3 / 4 Legende: Bei jedem Kristall steht, wo er gefunden wurde und aus welchen Mineralien er besteht. SRF Kids / Damian Haas 4 / 4 Legende: Viele der Kristalle wurden im Gotthardmassiv gefunden, das ist ein Teil der Alpen. SRF Kids / Damian Haas

Nach dem Besuch der Ausstellung dürfen wir auch noch zu Peter Amacher nach Hause, wo er eine private Kristallausstellung hat. Kristalle könne man gerade in Uri an vielen Orten finden: «Überall, wo es das richtige Gestein gibt, findet man Kristalle. Sogar bei mir zuhause habe ich im Boden schon Kristalle gefunden.»

1 / 4 Legende: Peter Amacher zeigt uns in seiner privaten Ausstellung in Amsteg noch mehr Kristalle, die er gefunden hat. SRF Kids / Damian Haas 2 / 4 Legende: Direkt neben seinem Haus befindet sich sein Kristallkeller. SRF Kids / Damian Haas 3 / 4 Legende: Die genaue Struktur der Kristalle können wir mit einem Mikroskop anschauen. SRF Kids / Damian Haas 4 / 4 Legende: Wie viele Kristalle Peter Amacher in den letzten rund 50 Jahren gefunden hat, kann er nicht sagen. Es sind zu viele! SRF Kids / Damian Haas

Nach dem Treffen mit Peter Amacher wissen wir viel mehr über Kristalle! Wenn du möchtest, kannst du beim nächsten Wanderausflug auch Ausschau nach Kristallen halten. Oder du kannst selbst Kristalle aus Salz züchten. Eine Anleitung dafür findest du hier:

Salzkristalle selbst züchten Box aufklappen Box zuklappen Das brauchst du: Salz

heisses Wasser

zwei gleich grosse Gläser

langer dicker Faden (so lang wie die Gläser hoch sind)

Kugelschreiber, Holzstäbchen oder Bleistift So geht's:

Fülle (mit Hilfe deiner Eltern!) kochend heisses Wasser in ein Glas. Gib Salz in das Glas. Nicht alles auf einmal, damit sich das Salz gut lösen kann. Rühre mit einem Löffel immer wieder um, bis sich das Salz gelöst hat. Wenn das Wasser kein Salz mehr aufnehmen kann, wird sich Salz am Boden absetzen und auch durchs Rühren löst sich nichts mehr. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Flüssigkeit langsam ins zweite Glas umzufüllen. Lass den Salz-Bodensatz zurück. Schnapp dir den Faden und befestige ihn am Kugelschreiber, Holzstäbchen oder an einem Bleistift. Den Faden hängst du nun in das Glas mit dem Salzwasser. Das andere Glas mit den Salzresten drin brauchst du nicht mehr. Stelle das Glas mit Salzwasser und Faden auf die Fensterbank. Es sollte ein sonniger Platz sein. Es dauert etwas, bis du Kristalle sehen kannst – manchmal ein paar Wochen. Damit das Kristalle züchten gelingt, darf das Glas nicht bewegt werden. Heisses Wasser kann mehr Salz aufnehmen als kaltes. Mit der Zeit kühlt das Wasser ab, verdunstet immer mehr und das überschüssige Salz wird sich in Form von Kristallen am Faden ablagern.

Danke fürs Lesen, Hören und Zuschauen!

