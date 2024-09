Zutaten für ca. 80 Stück:

1 l Greyerzer Doppelrahm

2 EL Salz

1 KL Zucker

750 g Mehl

Rahm mit Salz und Zucker gut vermischen, Mehl beigeben und zu einem festen Teig kneten. In drei Portionen teilen, einzeln in Folie verpacken und über Nacht in den Kühlschrank legen.

Fingerdicke, 30 cm lange Rollen formen und in Rädchen schneiden. Aus den Rädchen 5 mm dicke «Tradle» (Teigröllchen) formen und daraus Ovale formen.

Zwei «Tradle» übers Kreuz auf das Bretzeleisen legen und backen.

Tipp:

Bei uns im Kanton Freiburg wird ein traditionelles Bretzeleisen mit einer besonderen Prägung für die «Brätzele» verwendet. Wenn du ein herkömmliches Waffeleisen benutzt, formst du aus dem Teig einfach etwa 2 cm grosse Kugeln und backst flache, runde «Brätzele».