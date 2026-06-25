Die 6. Klasse aus Scuol (GR) redet in der Schule zwar Deutsch – aber auch viel Rätoromanisch. Damit gehört sie in der Schweiz zu einer Minderheit, denn die Sprache ist nur wenig verbreitet. Was Rätoromanisch sonst noch zu einer ganze besonderen Sprache macht, erfährst du hier.

Hier sprechen wir Rätoromanisch: Willkommen im Engadin!

Deine Klasse in den «SRF Kids News» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Kids / Damian Haas Du willst, dass auch dein Schulzimmer zur Nachrichtenredaktion wird? Das geht im SRF Medien-Workshop! Ihr wählt selber ein Thema, steht vor der Kamera und seid so ein Teil der «SRF Kids News». Deine Klasse will mitmachen? Hier erfährst du, wie ihr euch anmeldet.

Bun di! (Das heisst «Guten Tag»)

Bei uns in Scuol im Kanton Graubünden sprechen wir die seltenste Landessprache der Schweiz: Rätoromanisch. Bei uns heisst das «Rumantsch». Nur rund 60'000 Personen in der Schweiz sprechen Rätoromanisch – das sind etwa 0.5 bis 0.7 Prozent der ganzen Bevölkerung. Das kann ein Vorteil sein: Wenn wir zum Beispiel in den Ferien sind und wissen, dass uns sehr wahrscheinlich niemand um uns herum verstehen kann!

Legende: SRF Kids / Damian Haas

Aber Achtung – unsere Sprache hat fünf verschiedene Idiome, vergleichbar mit Dialekten. Der Unterscheid zu den Dialekten ist aber, dass wir Leute mit einem anderen Idiom manchmal gar nicht verstehen, weil sie so anders reden als wir.

Eine Sprache, fünf Idiome Box aufklappen Box zuklappen Rätoromanisch ist in fünf regionale Schriftsprachen (Idiome) unterteilt, die jeweils in eigenen Tälern Graubündens gesprochen werden. Ergänzt werden sie durch die 1982 eingeführte einheitliche Dachsprache Rumantsch Grischun. Die fünf Idiome im Überblick: Sursilvan: Wird im Vorderrhein (Surselva) gesprochen. Es ist das am weitesten verbreitete Idiom.

Wird im Vorderrhein (Surselva) gesprochen. Es ist das am weitesten verbreitete Idiom. Sutsilvan: Beheimatet am Hinterrhein (Sutselva).

Beheimatet am Hinterrhein (Sutselva). Surmiran: Gesprochen im Oberhalbstein und im Albulatal (Surmeir).

Gesprochen im Oberhalbstein und im Albulatal (Surmeir). Puter: Das Idiom des Oberengadins.

Das Idiom des Oberengadins. Vallader: Verbreitet im Unterengadin und im Münstertal (dort als Unterdialekt Jauer bekannt) Quelle: Lia Rumantscha

Bist du gwundrig, wie unterschiedlich die Idiome wirklich sind? Hier ein paar Beispiele:

So unterschiedlich sind die Idiome Box aufklappen Box zuklappen Kartoffel

Vallader: mailinter

Puter: ardöffel

Surmiran: tartuffel

﻿﻿Sutsilvan: hardefel

﻿Sursilvan: truffel

Stuhl

Vallader: sopcha

Puter: s-chabè

Surmiran: soptga

Sutsilvan: sutga

Sursilvan: sutga

Tasse

Vallader: tazza

Puter: tazza

Surmiran: cuppegn

Sutsilvan: scadadiola

Sursilvan: scadadiola

Schmetterling

Vallader: splerin

Puter: chüralla

Surmiran: tschitta

Sutsilvan: bulla

Sursilvan: tschitta

Welche anderen Eigenschaften Rätoromanisch noch besonders machen, kannst du dir in unserem Beitrag für die «SRF Kids News» anschauen. Da zeigen wir dir anhand dieser Karte, wie sich die verschiedenen romanischen Idiome im Kanton Graubünden verteilen:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Wusstest du eigentlich, dass der Kanton Graubünden flächenmässig der grösste Kanton der Schweiz ist? Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 1 / 3 Legende: Wusstest du eigentlich, dass der Kanton Graubünden flächenmässig der grösste Kanton der Schweiz ist? SRF Kids / Damian Haas

Bild 2 von 3. Die fünf Idiome werden in fünf verschiedenen Regionen gesprochen. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 2 / 3 Legende: Die fünf Idiome werden in fünf verschiedenen Regionen gesprochen. SRF Kids / Damian Haas

Bild 3 von 3. Gewisse Wörter sind in den Idiomen ähnlich – andere komplett verschieden. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 3 / 3 Legende: Gewisse Wörter sind in den Idiomen ähnlich – andere komplett verschieden. SRF Kids / Damian Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Linard Martinelli erzählt uns, dass Rätoromanisch eine bedrohte Sprache ist – sie wird immer weniger gesprochen. «Es ist wichtig, dass wir die Sprache auch an die nächste Generation weitergeben, auch wenn wir im Alltag viel Deutsch brauchen.» Linard Martinelli arbeitet für die «Lia Rumantscha», ein Verband, der sich dafür einsetzt, dass Rätoromanisch gefördert wird, sodass die Sprache uns noch lange erhalten bleibt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Linard Martinelli setzt sich bei der Lia Rumantscha für unsere Sprache ein. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 1 / 4 Legende: Linard Martinelli setzt sich bei der Lia Rumantscha für unsere Sprache ein. SRF Kids / Damian Haas

Bild 2 von 4. Die Sprache soll nicht aussterben und in der Schweiz gefördert werden. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 2 / 4 Legende: Die Sprache soll nicht aussterben und in der Schweiz gefördert werden. SRF Kids / Damian Haas

Bild 3 von 4. Neben der Sprache gibt es im Engadin auch noch mehr Eigenheiten – zum Beispiel unsere Engadiner Häuser mit solchen Verzierungen an der Fassade. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 3 / 4 Legende: Neben der Sprache gibt es im Engadin auch noch mehr Eigenheiten – zum Beispiel unsere Engadiner Häuser mit solchen Verzierungen an der Fassade. SRF Kids / Damian Haas

Bild 4 von 4. Solche Häuser sind auch auf unserem Kleber für den SRF Kids Koffer zu sehen. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 4 / 4 Legende: Solche Häuser sind auch auf unserem Kleber für den SRF Kids Koffer zu sehen. SRF Kids / Damian Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Falls du einmal einen Ausflug nach Graubünden machst, kannst du übrigens statt «Hallo!» ganz einfach «Allegra!» sagen – so grüsst man sich auf Rätoromanisch.

Und statt «Tschüss» sagen wir: «a revair!»

Chars salüds da Scuol (Liebe Grüsse aus Scuol) Box aufklappen Box zuklappen Aita, Andrin, Christopher, David, Duarte, Enea, Iris, Mara, Matilda, Nelia, Niculin, Nikola, Sahra, Sofia, Andri, Bianca, Bigna, Chiara, Diogo, Dulce, Gianluca, Giulia, Guilherme, Chiara, Nando und Severin