Er hilft bei Entscheidungen, hat eine beruhigende Wirkung auf die ganze Klasse und hat viele coole Tricks auf Lager: Lerne Neo den Schulhund kennen! Die Klasse 5b aus Herrliberg im Kanton Zürich zeigt dir, was der Vierbeiner alles drauf hat.

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Was machst du, wenn du in der Schule aufgedreht oder abgelenkt bist? Oder wenn du traurig bist oder wütend? Wir streicheln unseren Schulhund Neo! Er bringt eine gute Stimmung ins Klassenzimmer und hilft uns bei vielen unterschiedlichen Aufgaben.

Legende: Neo ist erst drei Jahre alt, aber er hat schon viel gelernt, um bei uns als Schulhund im Einsatz zu stehen. SRF Kids

Jeden Donnerstag ist Neo bei uns im Schulzimmer. Um offiziell als Schulhund zu gelten, hat unsere Lehrerin mit ihm einen Kurs besucht – da lernte Neo einige besondere Superkräfte, die uns jetzt im Alltag helfen.

Superkraft Nummer 1: Er beruhigt uns

Wenn Neo bei uns im Schulzimmer ist, dürfen wir nicht zu laut sein – sonst fühlt er sich nicht wohl. Das machen wir natürlich gerne, schliesslich wollen wir, dass es Neo gut geht. Wir sind also als ganze Klasse ruhiger und konzentrierter.

Wenn jemand unkonzentriert oder aufgeregt ist, darf man auch jederzeit aufstehen, zu Neo gehen und ihn einige Minuten lang streicheln. Danach ist jede Arbeit viel einfacher! Das ist übrigens eine der wichtigsten Eigenschaften eines Schulhundes: «Er sollte Ruhe bewahren können in einem vollen Klassenzimmer», erklärt uns Sandra Geissmann. Sie bildet selber Schulhunde aus.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Sandra Geissmann weiss, wie Hunde uns Menschen helfen können und hilft anderen dabei, ihre Hunde zu trainieren. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 2 Legende: Sandra Geissmann weiss, wie Hunde uns Menschen helfen können und hilft anderen dabei, ihre Hunde zu trainieren. SRF Kids

Bild 2 von 2. «Ein Schulhund zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass er gerne mit Menschen zusammen ist.». Bildquelle: SRF Kids. 2 / 2 Legende: «Ein Schulhund zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass er gerne mit Menschen zusammen ist.» SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Superkraft Nummer 2: Er hilft uns, Entscheidungen zu treffen

Neo schlendert gerne durchs Schulzimmer und ruht sich an verschiedenen Plätzchen aus. Manchmal ist er aber auch aktiv am Unterricht beteiligt – zum Beispiel üben wir Matheaufgaben mit ihm. Er entscheidet dabei, welche Übung wir zuerst machen sollen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Unter den Bechern befinden sich drei verschiedene Matheaufgaben, die wir lösen sollen. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 2 Legende: Unter den Bechern befinden sich drei verschiedene Matheaufgaben, die wir lösen sollen. SRF Kids

Bild 2 von 2. Indem er einen Becher umkippt, zeigt er uns, welche wir lösen sollen. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 2 Legende: Indem er einen Becher umkippt, zeigt er uns, welche wir lösen sollen. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Superkraft Nummer 3: Er ist ein guter Zuhörer

Mit Neo kann man über alles sprechen – und er sagt nichts weiter! Das hilft auch beim Lernen: Zum Beispiel können wir das laute Vorlesen üben. Wenn wir Neo etwas vorlesen, macht es nichts, wenn wir uns versprechen oder etwas falsch aussprechen.

Superkraft Nummer 4: Er bringt uns ganz viel Freude

Einen Hund im Klassenzimmer zu haben, macht natürlich sowieso viel Spass. Aber besonders in den Pausen können wir die Zeit mit Neo geniessen. In der grossen Pause dürfen wir mit ihm eine Runde ums Schulhaus spazieren und in den kürzeren Pausen können wir verschiedene Tricks üben. «Sitz», «Platz», «High Five»: Neo hört richtig gut auf unsere Kommandos!

Liebe Grüsse aus Herrliberg Box aufklappen Box zuklappen Noa, Helena K., Samuel, Mila, Arian, Benjamin, Jusra, Emilia, Julia, Luke, Julie, Lavin, Soraiah, Elena, Alba, Giorgia, Lara, Feodora, Felia, Can und Helena D.