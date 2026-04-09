Die 5. Klasse aus Dachsen kann zu Fuss zum Rheinfall spazieren – eines der bekanntesten Wahrzeichen der Schweiz. Sie checkt Fakten für dich: Warum gilt er als der grösster Wasserfall Europas? Wie viel Wasser donnert da pro Sekunde herunter? Und, ganz wichtig: Wo kann man ihn am besten bestaunen?

Wusstest du, dass es in der Schweiz Tausende von Wasserfällen gibt?

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Einer davon ist sehr berühmt und eines der bekanntesten Wahrzeichen der Schweiz: der Rheinfall. Er liegt auf der Grenze der beiden Kantone Schaffhausen und Zürich und gehört zur Hälfte zu unserer Gemeinde: Dachsen im Kanton Zürich. Der Rheinfall ist vor allem deshalb so bekannt, weil sehr viel Wasser über die Felsen herunterstürzt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Schaffen wir es, beim Ausflug zum Rheinfall trocken zu bleiben? Bildquelle: SRF Kids. 1 / 2 Legende: Schaffen wir es, beim Ausflug zum Rheinfall trocken zu bleiben? SRF Kids

Bild 2 von 2. Noch bei unserer Schule im Trockenen nehmen wir den Start unseres Videos für die «SRF Kids News» auf. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 2 Legende: Noch bei unserer Schule im Trockenen nehmen wir den Start unseres Videos für die «SRF Kids News» auf. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Um uns den Rheinfall aus nächster Nähe anzuschauen, fahren wir mit dem Boot zu einem Felsen, der mitten im tosenden Wasser des Rheinfalls steht. «Das Boot zu diesem Felsen zu steuern ist jedes Mal eine Herausforderung», sagt Thomas Mändli, unser Kapitän. Der Wasserfall erzeugt nämlich eine ziemliche Strömung.

Legende: Auf zu dem Felsen, auf dem die Schweizerflagge im Winde weht! SRF kids

Das Wasser des Rheinfalls ist also sehr stark – auch, weil eine riesige Wassermasse pro Sekunde über die Felsen stürzt. «Die Wassermenge ist nicht immer gleich», erklärt Thomas Mändli. Es komme auf die Jahreszeit an. Im Schnitt sind es aber rund 3'500 Badewannen pro Sekunde!

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Thomas Mändli steuert uns durch die Strömung. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 2 Legende: Thomas Mändli steuert uns durch die Strömung. SRF Kids

Bild 2 von 2. Und er beantwortet all unsere Fragen. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 2 Legende: Und er beantwortet all unsere Fragen. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Vom Felsen aus bestaunen wir das viele Wasser und sind überrascht, wie laut der Rheinfall ist. Wir können einander kaum verstehen!

Legende: Auch von oben macht der Rheinfall ziemlich Eindruck! SRF Kids

Am Schluss schaffen wir es auch (fast) trocken wieder zurück ans Land. Ein paar einzelne Wassertropfen des Wasserfalls schleudern uns auf dem Boot ins Gesicht – eine schöne Erfrischung!