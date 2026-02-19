Sabrina ist Tierpflegerin im Zoo und kümmert sich um Affen, Ziegen, Ponys, Löwen, Lamas und mehr! Die 5./6. Klasse aus Frauenfeld erhält einen Einblick in ihren tierischen Alltag – und darf auch selber ins Affengehege steigen. Aber Achtung: der Affen-Chef ist ziemlich einschüchternd!

Kannst du dir vorstellen, wie cool es wäre, den ganzen Tag mit Tieren zu verbringen? Zum Beispiel als Tierpflegerin im Zoo?



Wir wollen wissen, was man da alles erleben kann und besuchen für die «SRF Kids News» den Plättli-Zoo bei uns in Frauenfeld. Bevor wir uns aber auf den Weg machen, drehen wir bei uns auf dem Pausenplatz noch den ersten Teil unserer Videos: Wir stellen uns vor.

Mit dem Mikrofon in der Hand in die Kamera zu schauen, macht uns am Anfang ein bisschen nervös.

Aber natürlich macht uns der Dreh vor allem viel Spass!

Und wir dürfen sogar unseren eigenen Sticker auf den SRF Kids Koffer kleben.

Der Zoo ist nur wenige Bushaltestellen von unserer Schule entfernt und ist das Zuhause von mehr als 200 Tieren – zum Beispiel Lamas, Ziegen und Wildschweinen.

Diese drei Lamas geniessen die Aussicht auf die Stadt.

Und diese Berberaffen geniessen die Ruhe an diesem regnerischen Tag.

Wann kommt endlich das Futter?

Als Gäste werden wir im Zoo von allen gespannt angeguckt.

Auch diese zwei strecken die Köpfe aus ihrem Häuschen.

Und die Wildschweine stapfen durch den Matsch, um uns zu begrüssen.

Der sabbert so richtig!

Bei den Ponys können wir uns behilflich machen und Tierpflegerin Sabrina unter die Arme greifen. Wir bringen ihnen Stroh und Heu und füttern sie auch mit Äpfeln, Karotten und Bananen. Das ist eine ganz schön glitschige Angelegenheit, denn den Ponys läuft offensichtlich das Wasser im Mund zusammen.

Diese Ladung kommt zu den Ponys.

Sie haben einen empfindlichen Magen und essen vor allem Stroh und Heu.

Heute gibt es aber noch etwas Süsses dazu: Äpfel, Karotten und Bananen.

Beim Fressen können wir die Tiere auch sehr gut beobachten.

Das Highlight ist das Füttern der Berberaffen – wir kommen den Tieren dabei ganz nahe! Weshalb das auch ein bisschen einschüchternd ist, schaust du dir am besten in unserem Video an.

Liebe Grüsse aus Frauenfeld Box aufklappen Box zuklappen Desirée, Enea, Lian, Nicolas, Ina, Toby, Dario, Berina, Alan, Sara, Florina, Saskia, Alex, Malia, Jara, Azra, Noa, Manuella, Akshara, Dany, Noé, Finn und Nehar