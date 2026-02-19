 Zum Inhalt springen

«SRF Kids in der Schule» POV: Du bist Tierpflegerin im Zoo

Sabrina ist Tierpflegerin im Zoo und kümmert sich um Affen, Ziegen, Ponys, Löwen, Lamas und mehr! Die 5./6. Klasse aus Frauenfeld erhält einen Einblick in ihren tierischen Alltag – und darf auch selber ins Affengehege steigen. Aber Achtung: der Affen-Chef ist ziemlich einschüchternd!

Kannst du dir vorstellen, wie cool es wäre, den ganzen Tag mit Tieren zu verbringen? Zum Beispiel als Tierpflegerin im Zoo?

Wir wollen wissen, was man da alles erleben kann und besuchen für die «SRF Kids News» den Plättli-Zoo bei uns in Frauenfeld. Bevor wir uns aber auf den Weg machen, drehen wir bei uns auf dem Pausenplatz noch den ersten Teil unserer Videos: Wir stellen uns vor.

  • Bild 1 von 3. Mit dem Mikrofon in der Hand in die Kamera zu schauen, macht uns am Anfang ein bisschen nervös. Bildquelle: SRF Kids.
    Gruppe von Kindern posiert für Fotografen auf Treppe.
  • Bild 2 von 3. Aber natürlich macht uns der Dreh vor allem viel Spass! Bildquelle: SRF Kids.
    Kindergruppe um altem Koffer von Journalisten gefilmt.
  • Bild 3 von 3. Und wir dürfen sogar unseren eigenen Sticker auf den SRF Kids Koffer kleben. Bildquelle: SRF Kids.
    Gruppe von Kindern schaut auf einen alten Koffer.
Der Zoo ist nur wenige Bushaltestellen von unserer Schule entfernt und ist das Zuhause von mehr als 200 Tieren – zum Beispiel Lamas, Ziegen und Wildschweinen.

  • Bild 1 von 6. Diese drei Lamas geniessen die Aussicht auf die Stadt. Bildquelle: SRF Kids.
    Drei Lamas im Freien an einem bewölkten Tag.
  • Bild 2 von 6. Und diese Berberaffen geniessen die Ruhe an diesem regnerischen Tag. Bildquelle: SRF Kids.
    Zwei Affen sitzen auf Baumstämmen vor grauem Himmel.
  • Bild 3 von 6. Wann kommt endlich das Futter? Bildquelle: SRF Kids.
    Affe sitzt auf grasiger Fläche im Freigehege.
  • Bild 4 von 6. Als Gäste werden wir im Zoo von allen gespannt angeguckt. Bildquelle: SRF Kids.
    Zwei Ziegen mit lockigem Fell auf einem Bauernhof.
  • Bild 5 von 6. Auch diese zwei strecken die Köpfe aus ihrem Häuschen. Bildquelle: SRF Kids.
    Ziege und Schaf am Eingang eines Stalls.
  • Bild 6 von 6. Und die Wildschweine stapfen durch den Matsch, um uns zu begrüssen. Bildquelle: SRF Kids.
    Wildschwein auf schlammigem Boden.
Der sabbert so richtig!

Bei den Ponys können wir uns behilflich machen und Tierpflegerin Sabrina unter die Arme greifen. Wir bringen ihnen Stroh und Heu und füttern sie auch mit Äpfeln, Karotten und Bananen. Das ist eine ganz schön glitschige Angelegenheit, denn den Ponys läuft offensichtlich das Wasser im Mund zusammen.

  • Bild 1 von 4. Diese Ladung kommt zu den Ponys. Bildquelle: SRF Kids.
    Zwei Personen mit einer Schubkarre voller Heu vor einem Gebäude.
  • Bild 2 von 4. Sie haben einen empfindlichen Magen und essen vor allem Stroh und Heu. Bildquelle: SRF Kids.
    Kind in lila Jacke füttert Stroh in Futtertrog in Scheune.
  • Bild 3 von 4. Heute gibt es aber noch etwas Süsses dazu: Äpfel, Karotten und Bananen. Bildquelle: SRF Kids.
    Mädchen steht neben schwarzem Pony im Stall.
  • Bild 4 von 4. Beim Fressen können wir die Tiere auch sehr gut beobachten. Bildquelle: SRF Kids.
    Drei Kinder in Winterkleidung lächeln an einem Zaun neben einem Gehege.
Das Highlight ist das Füttern der Berberaffen – wir kommen den Tieren dabei ganz nahe! Weshalb das auch ein bisschen einschüchternd ist, schaust du dir am besten in unserem Video an.

Liebe Grüsse aus Frauenfeld

Desirée, Enea, Lian, Nicolas, Ina, Toby, Dario, Berina, Alan, Sara, Florina, Saskia, Alex, Malia, Jara, Azra, Noa, Manuella, Akshara, Dany, Noé, Finn und Nehar

Deine Klasse in den «SRF Kids News»

Brauner Koffer mit Aufklebern, auf Gehweg vor Wasser.
Legende: SRF Kids / Damian Haas

Du willst, dass auch dein Schulzimmer zur Nachrichtenredaktion wird? Das geht im SRF Medien-Workshop! Ihr wählt selber ein Thema, steht vor der Kamera und seid so ein Teil der «SRF Kids News». Deine Klasse will mitmachen? Hier erfährst du, wie ihr euch anmeldet.

