Reise in die Vergangenheit – auf Besuch in der Stiftsbibliothek

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der Klasse 5a aus St. Gallen erarbeitet.

Wir sind richtige Leseratten!

Wir sind die Klasse 5a aus dem Schulhaus Hebel in St. Gallen. In unserer Klasse hat es 19 Kinder. Viele von uns lesen gerne. Praktisch also, liegt die Stiftsbibliothek ganz in unserer Nähe. Deswegen haben wir uns für das Thema Stiftsbibliothek entschieden. Zusammen mit Herr Dr. Dora, dem Stiftsbibliothekar, haben wir den Barocksaal der Stiftsbibliothek genau unter die Lupe genommen. Was wir darüber rausgefunden haben, siehst und liest du hier.

Wieso Stiftsbibliothek? Box aufklappen Box zuklappen Stift heisst Kirche – die Stiftsbibliothek heisst also so, weil diese Bibliothek zu einer Kirche gehört.

Eine Bibliothek mit Wow-Effekt

Im Jahr 1533 wurde im Benediktinerkloster in St. Gallen eine Bibliothek errichtet. Dieses Gebäude wurde dann 1767 durch den Barocksaal ersetzt, der noch heute zu besichtigen ist. Er gilt als einer der schönsten Bibliotheken weltweit und ist sogar Teil des Unesco-Weltkulturerbes.

1 / 4 Legende: Mit dem Stiftsbibliothekar Dr. Dora dürfen die Kinder der Klasse 5a sogar den oberen Stock der Bibliothek begehen. SRF Kids 2 / 4 Legende: Dr. Dora öffnet die Schaukästen und zeigt der Klasse einige der Schätze, die hinter dem Glas aufbewahrt werden. SRF Kids 3 / 4 Legende: Dieser Anblick hat noch niemanden unbeeindruckt gelassen, meint Dr. Dora zu den Kindern. SRF Kids 4 / 4 Legende: Hast du gewusst? Einige der Bücher in der Bibliothek können noch heute ausgeliehen werden! SRF Kids

Viele der Bücher, die in der Stiftsbibliothek aufbewahrt werden, führen weit zurück in der Geschichte. Das älteste Buch ist der St. Galler Abrogans, eine in althochdeutsch verfasste Handschrift. Das ist allerdings nicht mehr ganz, sondern in Fragmenten vorhanden.

Schreiben wie früher Box aufklappen Box zuklappen Früher schrieben Mönche mit gespitzten Gänsefedern oder Schilfröhrchen, die sie in Tinte tunkten. Die Tinte wurde aus Galläpfeln, Gummi und Wasser hergestellt. Geschrieben haben sie auf Pergament – das wird aus getrockneten Tierhäuten hergestellt.

Eine besondere Anziehungskraft übt auch der Erd- und Himmelsglobus aus. Aber Achtung! Der Globus in der Stiftsbibliothek St. Gallen ist lediglich eine Kopie. Das Original wurde von Zürich und Bern geraubt und steht heute im Landesmuseum in Zürich.

1 / 4 Legende: Ursprünglich war die Decke grün und weiss – heute ist sie eher rosa und beigefarben. SRF Kids 2 / 4 Legende: Spannend! So haben sich die Menschen damals die Erde vorgestellt SRF Kids 3 / 4 Legende: Die Stiftsbibliothek ist heute die wichtigste historische Sehenswürdigkeit in der Ostschweiz. SRF Kids 4 / 4 Legende: Die Gurten am Buchrand lassen sich durch einen Schlag auf den Buchdeckel öffnen – daher kommt auch die Redewendung «ein Buch aufschlagen» SRF Kids

Hättest du das gedacht? Box aufklappen Box zuklappen In der Stiftsbibliothek St. Gallen gibt es rund 170'000 Bücher.

Bücher. Die Stifti wird jedes Jahr von 150'000 Gästen besucht.

Gästen besucht. Der älteste Globus , der momentan in der Stiftsbibliothek ausgestellt ist, stammt aus dem Jahr 1100.

, der momentan in der Stiftsbibliothek ausgestellt ist, stammt aus dem Jahr 1100. Neben Globen und vielen Büchern ist in der Bibliothek eine Mumie ausgestellt.

ausgestellt. Die Mumie heisst Schepenese. Die Stiftsbibliothek ist seit 200 Jahren im Besitz der weiblichen Mumie.

Liebe Grüsse aus St.Gallen Box aufklappen Box zuklappen Lisa, Joel, Salome, Eva S., Sima, Fabian, Julia, Hanna, Emma, Yoann, Tilda, Nepheli, Marie-Lou, Noe, Lou Ann, Hannah, Max, Eva B. und Elio

Klasse 5a der Primarschule Hebel-Bach in St.Gallen

Liebe Grüsse aus St. Gallen

Klasse 5a Primarschule Hebel-Bach