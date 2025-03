Ob lustige Comics, spannende Romane oder magische Fantasywelten: Bücher können alles sein! In der Pestalozzi Bibliothek Schütze in Zürich treffen sich die Kinderreporter:innen und Leseratten Viviane (12), Julia (10) und Matteo (10). Warum sind Bücher für sie so besonders?

Legende: Ob dieses Buch etwas für Matteo ist, hörst du in der Folge SRF Kids Kinderreporter:in! SRF

Zwischen hohen Bücherregalen, dem leisen Umblättern von Seiten und gemütlichen Leseecken machen es sich die drei Kinderreporter:innen zusammen mit Angela von SRF Kids gemütlich und fallen sofort ins Schwärmen, was das Lesen mit ihnen macht.

Wenn ich lese, stelle ich mir vor, dass ich mich an der Seite eines aufgeklappten Buches festhalte und in ein Zauberland fliege.

Diese Beschreibung erinnert an das Zitat des Schriftstellers Daniel James: «Bücher sind Teppiche ins Reich der Fantasie». Matteo beschreibt das Lesen mit noch etwas mehr Aufregung: «Wenn ich ein Buch öffne, habe ich das Gefühl, ich sei in einem Flugzeug. Und dann stürzt das Flugzeug ab und ich lande in einer anderen Welt.» Für Viviane ist das Schönste am Lesen, dass sie sich alles selbst vorstellen kann:

Bei einem Film hast du bereits alle Bilder vorgegeben. Bei einem Buch kannst du diese Bilder selbst kreieren.

Lesen bildet

Neben der Fantasie hat Lesen noch einen anderen grossen Vorteil: Es hilft im Leben! «Lesen ist gut für die Bildung!», findet Matteo. Viviane weiss, dass es ihren Wortschatz erweitert. Und Julia ist überzeugt: «Wenn man lesen kann, bekommt man so viel mehr vom Leben mit!»

Lesen und Bildung ist nicht selbstverständlich Box aufklappen Box zuklappen Jedes Kind auf der Welt hat das Recht, zur Schule zu gehen und zu lernen. Doch viele Kinder können das nicht. Laut der Organisation UNESCO, die sich für die Rechte der Kinder einsetzt, gehen weltweit mehr als 260 Millionen Kinder nicht zur Schule. Es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. In vielen Ländern gibt es nicht genug Schulen oder Lehrpersonen. Besonders in abgelegenen Gegenden ist es schwer, eine Schule zu finden. In einigen Ländern gibt es auch Kriege, und Schulen werden zerstört oder sind gefährlich. In anderen Ländern müssen Kinder arbeiten, um Geld für ihre Familie zu verdienen, und haben deshalb keine Zeit für die Schule.

Die Lieblingsbücher unserer SRF Kids Kinderreporter:innen 📚📖✏️

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Ein Klassiker gehört zu Vivianes Lieblingsbücher: Harry Potter und der Gefangene von Askaban. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Ein Klassiker gehört zu Vivianes Lieblingsbücher: Harry Potter und der Gefangene von Askaban. SRF

Bild 2 von 4. Griechische Sagen haben es der Kinderreporterin Julia angetan. Deswegen mag sie das Buch «Ich, Zeus, und die Bande vom Olymp» besonders gerne. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Griechische Sagen haben es der Kinderreporterin Julia angetan. Deswegen mag sie das Buch «Ich, Zeus, und die Bande vom Olymp» besonders gerne. SRF

Bild 3 von 4. Besonders witzig findet Matteo das Buch «Gregs Tagebuch – Halt mal die Luft an». Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Besonders witzig findet Matteo das Buch «Gregs Tagebuch – Halt mal die Luft an». SRF

Bild 4 von 4. Als Mädchen standen «Die drei !!!» weit oben auf der Liste der Lieblingsbücher von Moderatorin Angela. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Als Mädchen standen «Die drei !!!» weit oben auf der Liste der Lieblingsbücher von Moderatorin Angela. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Was lese ich? - Die Qual der Wahl

Neue Bücher zu entdecken, macht genauso viel Spass wie das Lesen selbst. Doch wonach wählt man ein Buch aus? Die drei stöbern gern in den Regalen der Bibliothek. «Wenn ein Buch lustig aussieht, blättere ich einfach mal rein», erzählt Matteo. Julia achtet besonders auf Karten in Büchern: «Ich schaue zuerst nach, ob eine drin ist, bevor ich den Klappentext lese.» Manchmal kennt man seine Bibliothek auch schon so gut, dass man genau weiss, wo die besten Bücher stehen:

Bei mir zu Hause in der Bibliothek in Steckborn weiss ich ganz genau, wo ich meine Lieblingsbücher finde.

Was bei der Bücherauswahl wichtig ist!

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Witzig, farbig und eine grosse Schrift hat dieses Buch! Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Witzig, farbig und eine grosse Schrift hat dieses Buch! SRF

Bild 2 von 3. Der Klapptext hat es ihr verraten: Tiere sind die Hauptfiguren, und nicht Menschen. Das gefällt Viviane. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Der Klapptext hat es ihr verraten: Tiere sind die Hauptfiguren, und nicht Menschen. Das gefällt Viviane. SRF

Bild 3 von 3. Kinderreporterin Julia hätte am liebsten in jedem Buch eine Karte drin! Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Kinderreporterin Julia hätte am liebsten in jedem Buch eine Karte drin! SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Einfach mal ein Buch rausziehen und die Nase reinstecken! Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Einfach mal ein Buch rausziehen und die Nase reinstecken! SRF

Bild 2 von 2. Wie viele Bücher so eine Bibliothek wohl hat?🤔. Bildquelle: SRF. 2 / 2 Legende: Wie viele Bücher so eine Bibliothek wohl hat?🤔 SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

