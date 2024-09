Legende: Zu schnell für die Kamera Die Rennvelofahrer:innen auf der Bahn fahren zwischen 55 und 80 km/h. Die Geschwindigkeit variiert je nach Länge der Rennen. Bei kurzen Sprintrennen fahren sie fast so schnell wie ein Auto auf der Autobahn. SRF

Weisst du, was du mal werden möchtest, wenn du erwachsen bist? Für die Teenagerin Selina Witzig ist das Ziel klar: Sie träumt davon, eines Tages Radprofi zu werden. Am liebsten würde sie bei grossen Radrennen wie der Weltmeisterschaft antreten und dort das regenbogenfarbige Trikot gewinnen. Für die diesjährige WM, die gerade in Zürich stattfindet, reicht es noch nicht.

Bevor es soweit ist, begleitet sie SRF Kids Kinderreporterin Camille (10) an ein Rennen in der offenen Rennbahn in Oerlikon in Zürich.

Was ist das Regenbogentrikot? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Der Belgier Remco Evenepoel im Regenbogentrikot nach dem Zeitrennen an der Rad-WM 2024 in Zürich. Keystone/ Michael Buholzer Wenn jemand Weltmeisterin oder Weltmeister beim Velorennen auf der Strasse wird, bekommt er oder sie das so genannte Regenbogentrikot. Es ist also das Weltmeister:innentrikot. Jedoch nennt man es wegen seiner Farben mehrheitlich Regenbogentrikot. Wer Weltmeister:in wird, darf das Regenbogentrikot ein Jahr lang an allen Radrennen tragen. Das ist eine besondere Ehre. So wissen alle, dass es sich bei dem Fahrer oder der Fahrerin um die besten der Welt handelt. Wie auch für Fussballer:innen ist die Weltmeisterschaft der grösste und wichtigste Wettbewerb.

«Die Rennbahn ist mein zweites Zuhause»

Die offene Rennbahn in Oerlikon ist eine der ältesten Sportanlagen der Schweiz. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1912 ist sie ein Treffpunkt für Radsportfans aus Zürich. Auch dieses Jahr spielt die Bahn bei der WM eine wichtige Rolle: Hier startet das Einzelzeitfahren der Männer. Auch für Selina ist sie ein besonderer Ort.

1 / 3 Legende: Aufwärmen nicht vergessen! Vor jedem Rennen wärmt sich Selina gut auf. Weil es auf der Rennbahn nicht viel Platz zum Radfahren gibt, fährt Selina auf Rollen. So kann sie trampeln ohne dass sich das Fahrrad fortbewegt. SRF 2 / 3 Legende: Das Velo mit Namen Selinas Fahrrad ist sogar angeschrieben. Bei grossen Rennen, wo viele Athlet:innen teilnehmen, kann man sein Fahrrad ganz schön schnell aus den Augen verlieren. SRF 3 / 3 Legende: Auf die Plätze..fertig...los! Bei einem Rennen ist eine hohe Konzentration wichtig. Besonders dann, wenn man dicht aneinander fährt. Es soll ja kein Unfall passieren! SRF

Die Rennbahn ist für mich wie ein zweites Zuhause. Deswegen bin ich nicht nervös vor einem Rennen hier.

Selina hat schon unzählige Runden auf der 333 Meter langen Bahn mit dem Velo gedreht. Von Mai bis September fährt sie hier jeden Dienstag bei den Nachwuchsrennen mit – stets in ihrem auffälligen pinken Trikot. Deshalb ist sie auf der Bahn immer leicht zu erkennen. Nervös ist sie selten vor ihren Rennen, obwohl sie oft gegen Jungs oder ältere Mädchen fährt. Die steilen Kurven der ovalen Rennbahn, die bis zu 45 Grad Neigung haben, machen ihr ebenfalls keine Angst.

1 / 3 Legende: Traust du dich? Kinderreporterin Camille und SRF Moderator Raphi schauen sich die Steilwandkurve ganz genau an. SRF 2 / 3 Legende: 45 Grad ist die Neigung der Wand! Gestürzt ist Selina in der Kurve noch nie...zum Glück! SRF 3 / 3 Legende: Mit hohem Tempo Die Velofahrer:innen fahren mit Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h um die 45 Grad steile Kurve der ovalen Radbahn. SRF

Am besagten Rennabend hat Selina es zwar nicht aufs Podest geschafft. Trotzdem ist sie zufrieden mit ihrer Leistung. Nach dem Rennen unterhält sich die junge Athletin mit ihren Konkurrent:innen und lässt den Tag ausklingen. Manchmal schauen sie den übrigen Rennen zu. Oft fahren dort auch Elite-Athlet:innen. Selina schaut zu ihnen auf und lernt viel von den erfahrenen Fahrer:innen.

Ich schaue immer den Altersunterschied an: Heute bin ich die jüngste Teilnehmerin im Rennen. Dafür ist das Resultat sehr gut.

Schliessen 00:11 Video Selina fährt im pinken Trikot Aus SRF Kids Videos vom 24.09.2024. abspielen. Laufzeit 11 Sekunden. 00:07 Video Die älteren Fahrer:innen sind ganz schön schnell Aus SRF Kids Videos vom 24.09.2024. abspielen. Laufzeit 7 Sekunden.

Egal, ob sie auf der Bahn in Oerlikon oder eines Tages bei der Weltmeisterschaft fährt: Selina bleibt dran, Schritt für Schritt ihrem Traum näherzukommen.

Legende: Der Traum vom regenbogenfarbenen Trikot Um die Ziele zu erreichen, darf der Spass nicht fehlen. Selina ist der Meinung, dass man es ohne ihn nicht an die Spitze schafft. SRF

