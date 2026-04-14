Wenn in den Bergen ein Unfall passiert, kann die Ambulanz selten hinfahren. Es braucht Hilfe aus der Luft, ein Helikopter kommt zum Einsatz. Doch wie läuft ein Rettungseinsatz in der Luft? SRF Kids Kinderreporterin Ava (11) findet das heraus und erlebt ein ganz besonderes Abenteuer.

Stell dir vor: In den Bergen passiert ein Unfall. Jemand rutscht aus, verletzt sich oder findet den Weg nicht mehr zurück. Dann braucht es schnelle Rettungskräfte aus der Luft. Zum Beispiel von der Air Zermatt. Sie ist eine Rettungseinheit mit elf Helikoptern, mit denen sie Rettungseinsätze macht.

Legende: So sieht der Rettungshelikopter von innen aus. Rettungssanitäter:in und Notärzt:in sitzen jeweils auf einem dieser Sitze. SRF Kids / Sara Siccoli

Fast 100 Menschen arbeiten für die Air Zermatt. Dabei gibt es unterschiedliche Berufe. Bei einem Rettungseinsatz sind vor allem folgende Personen dabei: Pilot:innen, Rettungssanitäter:innen und Notärzt:innen. Alle müssen perfekt und blitzschnell zusammenarbeiten.

Welche Materialien brauchen Rettungssanitäter:innen?

Damit eine Rettung gelingt, braucht es die richtige Ausrüstung:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Monitor. Mit diesem Gerät können sie viele verschiedene Messungen bei Verletzten durchführen. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 6 Legende: Monitor Mit diesem Gerät können sie viele verschiedene Messungen bei Verletzten durchführen. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 6. Anzeige Monitor. Dazu gehören unter anderem: Temperatur, Herzrhythmus, Blutdruck, Sauerstoffgehalt im Blut. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 6 Legende: Anzeige Monitor Dazu gehören unter anderem: Temperatur, Herzrhythmus, Blutdruck, Sauerstoffgehalt im Blut. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 3 von 6. Grosser und kleiner Rucksack. Meistens reicht der kleine Rucksack aus. Darin sind Verbandsmaterial und die wichtigsten Medikamente. Den grossen Rucksack brauchen sie seltener. Er enthält noch mehr Material, zum Beispiel eine Sauerstoffflasche. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 3 / 6 Legende: Grosser und kleiner Rucksack Meistens reicht der kleine Rucksack aus. Darin sind Verbandsmaterial und die wichtigsten Medikamente. Den grossen Rucksack brauchen sie seltener. Er enthält noch mehr Material, zum Beispiel eine Sauerstoffflasche. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 4 von 6. Medikamente. Hier siehst du die wichtigsten Medikamente, die sie im kleinen Rucksack dabei haben. Die meisten sind gegen Schmerzen, Übelkeit oder zur Beruhigung. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 4 / 6 Legende: Medikamente Hier siehst du die wichtigsten Medikamente, die sie im kleinen Rucksack dabei haben. Die meisten sind gegen Schmerzen, Übelkeit oder zur Beruhigung. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 5 von 6. Rettungssack. Die Verletzten werden darin oft hochgezogen. Ava darf ihn sogar ausprobieren. Mehr dazu später! Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 5 / 6 Legende: Rettungssack Die Verletzten werden darin oft hochgezogen. Ava darf ihn sogar ausprobieren. Mehr dazu später! SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 6 von 6. Seilwinde. Das ist ein starkes Motorseil am Helikopter. Damit können sich Rettungssanitäter:innen zu Personen hinunterlassen und sie anschliessend wieder sicher nach oben ziehen. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 6 / 6 Legende: Seilwinde Das ist ein starkes Motorseil am Helikopter. Damit können sich Rettungssanitäter:innen zu Personen hinunterlassen und sie anschliessend wieder sicher nach oben ziehen. SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

SRF Kids Kinderreporterin Ava darf den Rettungssack ausprobieren. Sie wird dafür sogar in die Höhe gezogen. Zum Glück nicht ganz so hoch, wie es Verletzte machen müssen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Ava liegt sicher im Rettungssack. Viel bewegen kann sie sich dabei nicht mehr. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 2 Legende: Ava liegt sicher im Rettungssack. Viel bewegen kann sie sich dabei nicht mehr. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 2. Fünf Seile auf jeder Seite sorgen für eine gute Gewichtsverteilung und dafür, dass der Sack sicher hochgezogen werden kann. Ava sieht nur die Decke und nicht den Abstand unter sich, was je nach Höhe von Vorteil ist. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 2 Legende: Fünf Seile auf jeder Seite sorgen für eine gute Gewichtsverteilung und dafür, dass der Sack sicher hochgezogen werden kann. Ava sieht nur die Decke und nicht den Abstand unter sich, was je nach Höhe von Vorteil ist. SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wie bleibst du in den Bergen sicher?

Wenn du mit deiner Familie oder mit Freunden in den Bergen unterwegs bist, helfen dir diese Regeln, sicherer unterwegs zu sein.

Bleib auf dem Wanderweg oder auf der Piste. Nimm genug Essen und Trinken mit. Zieh passende Kleidung für das Wetter an. Sag jemandem, wohin du gehst. Achte auf Schilder und Warnungen. Hör auf deinen Körper. Wenn du müde bist, solltest du eine Pause machen. Nimm ein aufgeladenes Handy mit. Geh nicht allein.

Falls es doch zu einem Notfall kommen sollte, findest du hier die wichtigsten Notrufnummern:

Wichtige Notrufnummern Box aufklappen Box zuklappen 144 Medizinischer Notfall 112 Europäischer Notruf 117 Polizei 118 Feuerwehr 147 Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche 145 Tox-Zentrum (Vergiftung) 1414 REGA

Wenn du in einem Notfall die 144 anrufst, werden dir folgende Fragen gestellt:

Wer bist du? Wo befindet ihr euch? Wo befindet sich die Person, die gerade Hilfe braucht? Was ist passiert? Wann ist es passiert? Wie geht es der Person jetzt?

Kleiner Tipp: Mit der App EchoSOS kannst du im Notfall deinen genauen Standort schnell an die Notrufzentrale schicken. Lade die App am besten schon auf dein Handy oder das deiner Eltern, damit ihr sie im Notfall sofort bereit habt.

Wie kannst du Rettungssanitäter:in werden?

Die Ausbildung kannst du an einer Höheren Fachschule machen. Sie dauert in der Regel drei Jahre. Du bist abwechselnd in der Schule und beim Rettungsdienst.

Eindrücke aus dem Alltag des Rettungssanitäters Louis

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Bildquelle: zVg. 1 / 5 Legende: zVg

Bild 2 von 5. Bildquelle: zVg. 2 / 5 Legende: zVg

Bild 3 von 5. Bildquelle: zVg. 3 / 5 Legende: zVg

Bild 4 von 5. Bildquelle: zVg. 4 / 5 Legende: zVg

Bild 5 von 5. Bildquelle: zVg. 5 / 5 Legende: zVg Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wir heben ab!

Zum Schluss darf SRF Kids Kinderreporterin Ava gemeinsam mit dem Rettungssanitäter Louis, der Moderatorin Luana und dem Piloten Hubert einen Flug mit dem Helikopter machen. Wie aufregend! Bist du auch schon mal in einem Helikopter oder in einem Flugzeug geflogen? Erzähle uns im «Treff» davon.

Komm mit auf den Flug!

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 7 Legende: SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 7. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 7 Legende: SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 3 von 7. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 3 / 7 Legende: SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 4 von 7. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 4 / 7 Legende: SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 5 von 7. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 5 / 7 Legende: SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 6 von 7. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 6 / 7 Legende: SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 7 von 7. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 7 / 7 Legende: SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los und erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen.