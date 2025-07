Endlich Sommer, endlich Badezeit! SRF Kids Kinderreporterin Ava (10) verbringt den Tag mit Schwimmlehrerin Salome in der Badi Marzili in Bern. Gemeinsam entdecken sie, wie Baden richtig Spass macht und wie du sicher im Wasser unterwegs bist.

Es ist warm. SRF Kids Kinderreporterin Ava breitet ihr buntes Badetuch aus. Sie wählt einen Platz halb im Schatten, halb in der Sonne. Der Duft von Sonnencreme liegt in der Luft und überall springen lachende Kinder ins Wasser.

Ava sucht sich einen guten Platz – halbschattig, halbsonnig. So mag sie es am liebsten.

Die Marzilibadi liegt direkt unterhalb des Bundeshauses am Ufer der Aare.

Aber bevor auch Ava ins kühle Nass springen darf, geht es zuerst unter die Dusche. Salome Günter, Schwimmlehrerin bei der Schwimmschule Bern, erklärt warum: «Der Körper braucht Zeit, um sich ans kalte Wasser zu gewöhnen. Wenn du vorher duschst, stresst es deinen Körper nicht so stark.»

Legende: Brrrrr! Vor dem Baden solltest du dich abduschen. Das hilft, um deinen Körper an das kalte Wasser zu gewöhnen. SRF

Und schon hüpft Ava langsam ins Becken. Sie fühlt, dass das Wasser angenehm kühl ist. Salome zeigt ihr, wie du dich richtig verhältst, wenn du müde wirst: einfach auf den Rücken drehen und ruhig atmen. Das kennt Ava. «Das klappt prima», weiss sie und schaut in den blauen Himmel.

Langsam ins Wasser steigen hilft dem Körper, sich an die Temperatur zu gewöhnen.

Beim Rückenschwimmen kannst du dich ausruhen und ruhig atmen.

Übung macht es aus: Regelmässiges Schwimmen stärkt dein Vertrauen.

Viele Kinder planschen und sind auf bunten Luftmatratzen und Schwimmtieren unterwegs. Ava fragt sich, ob diese «Plastikdinger» sicher sind. Salome erklärt ihr: «Solche Lufttiere sind zwar lustig, aber keine echten Schwimmhilfen. Sie können Luft verlieren und dir falsche Sicherheit geben.» Deshalb ist auch auch wichtig, richtig schwimmen zu lernen. Hier kann der «Wasser-Sicherheits-Check» helfen. Das ist ein Test, um deine Sicherheit im Wasser zu überprüfen.

Legende: Wasserspass macht am meisten Freude, wenn alle Regeln eingehalten werden. Und wenn du dich sicher fühlst! SRF

Was ist der Wasser-Sicherheits-Check? Box aufklappen Box zuklappen Stell dir vor, du rutschst aus und landest plötzlich im tiefen Wasser. Weisst du, was zu tun ist? Genau das zeigt der Wasser-Sicherheits-Check (WSC). Beim WSC machst du drei Dinge:

Erstens plumst du mit einem Purzelbaum ins tiefe Wasser.

Erstens plumst du mit einem Purzelbaum ins tiefe Wasser. Zweitens bleibst du eine Minute ruhig an der Wasseroberfläche. Du lernst dabei, nicht in Panik zu geraten.

Drittens schwimmst du 50 Meter und steigst selbständig wieder raus. Der WSC ist kein Wettrennen, sondern ein Test für die Sicherheit. Viele Schwimmschulen und Schulen machen ihn mit Kindern ab etwa neun Jahren. Das ist jedoch von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Wenn du alle drei Aufgaben schaffst, bekommst du eine Bestätigung. Damit zeigst du: Ich weiss, wie ich mich retten könnte. Aber wichtig (!): Der WSC ist keine Garantie. Auch mit Ausweis darfst du nicht einfach überall allein ins Wasser. Erwachsene müssen trotzdem immer wissen, wo du bist.

Baden in einem Pool ist anders als Baden in einem Fluss oder See. Das erkennt Ava schnell, als sie mit Salome am Ufer der Aare steht.

Am Ufer der Aare lässt sich gut beobachten, wie schnell der Fluss fliesst.

Flüsse haben starke Strömungen. Hier solltest du nur mit Schwimm-Erfahrung schwimmen.

Hinweisschilder zeigen dir, wo du sicher wieder aus dem Wasser kommst.

Das Wasser fliesst hier viel schneller und sieht dunkler aus. «Nur geübte Schwimmer und Schwimmerinnen sollten in offenen Gewässern schwimmen», erklärt Salome. Ava schaut auf die starke Strömung und versteht sofort, warum. Denn die Strömung kann dich mitziehen. Viel schneller, als du schwimmen kannst. Und wenn du keinen Ausstieg kennst, wird es gefährlich.

Angst darfst du nicht haben. Aber Respekt MUSST du haben.

Am Nachmittag wird es dunkel am Himmel und ein Gewitter zieht auf. Hier ist etwas ganz wichtig: Alle müssen sofort aus dem Wasser! Auch Ava packt ihr Badetuch und beeilt sich. Gewitter und Wasser vertragen sich nicht gut miteinander. Das liegt daran, dass Wasser Strom leitet. Wenn ein Blitz in der Nähe einschlägt, kann das für alle im Wasser lebensgefährlich werden.

Nachdem das Gewitter vorbeigezogen ist, gibt es endlich einen Snack. Das gehört zu einem Badibesuch einfach dazu! Am Kiosk riecht es nach Pommes und Glacé. Ava stellt sich in die Schlange, überlegt kurz – und entscheidet sich für eine Packung Gummibärli.

Legende: Pommes, Glacé oder lieber etwas von zu Hause? Vor dem Kiosk ist immer was los. SRF

Wir haben nachgefragt, was die Kinder im «Treff» am liebsten in der Badi naschen.

Ich liebe es in der Badi Glace zu essen.

Eindeutig Chips, Softeis und ein eiskaltes Getränk.

Ich esse meistens Eiscreme, aber Snacks von Zuhause sind auch lecker.

Und übrigens: Wenn auch du gerne in die Badi gehst, dann mach mit beim SRF Kids Sommer-Gewinnspiel! Es gibt ein cooles Badi-Überraschungssäckli zu gewinnen. Alle Infos dazu findest du hier:

Sofort nach dem Essen wieder ins Wasser springen, das solltest du nicht tun. «Ein zu voller oder zu leerer Magen ist beim Schwimmen nicht gut», weiss Ava. Wenn du gerade gegessen hast, arbeitet dein Körper an der Verdauung und das braucht Energie. Und wenn du hungrig bist, hast du weniger Kraft. Beides kann im Wasser gefährlich werden, weil dir zum Beispiel schwindlig werden kann.

Legende: Snackpause! Was wählst du am liebstem am Badikiosk aus? SRF

Die Kinderreporterin hat Vieles über das sichere Baden gelernt. Jetzt freut sie sich auf ihren nächsten Tag in der Badi – und du kannst das nun auch sicher und mit viel Spass tun!

Legende: Sicher baden? Schwimmlehrerin Salome weiss, wie es geht. Ava nun auch! SRF

