Wie kommt der Schnee eigentlich auf die Piste, wenn kaum etwas vom Himmel fällt? SRF Kids Kinderreporter Noe (12) macht sich auf den Weg nach Sörenberg (LU), um genau das herauszufinden. Dort kommt er einer Schneekanone ganz nah.

Schneekanone: eine zufällige Entdeckung!

Hast du dich schon einmal gefragt, wie man auf die Idee kommt, Kunstschnee herzustellen? Diese Idee entstand nämlich ganz zufällig.

Vor etwa 70 Jahren wollten drei Männer in den USA eine Maschine bauen, um Flugzeuge vom Eis zu befreien. Doch als sie in einem kalten Raum Wasser und Luft mischten, kam plötzlich Schnee aus der Maschine heraus! So wurde zufällig die erste Schneekanone erfunden. Sie sah aber noch ganz anders aus als die heutigen.

Legende: Kilian erklärt Kinderreporter Noe (12), wie eine Schneekanone funktioniert. SRF Kids / Sara Siccoli

Wie entsteht Kunstschnee?

Kunstschnee entsteht in drei Schritten:

Das Wasser kommt durch den Schlauch zur Schneekanone. Die Düsen sprühen das Wasser heraus. Zur gleichen Zeit erzeugt die Turbine einen starken Windstoss. Zusammen mit der kalten Luft (tiefer als 0 Grad) friert das Wasser ein und es entsteht Kunstschnee.

Legende: Die Schneekanone ist an, der Schnee schiesst raus und wir werden nass! SRF Kids / Sara Siccoli

Legende: Von hinten sind sowohl die Turbine als auch die vielen Kabel gut zu sehen. SRF Kids / Sara Siccoli

Legende: Siehst du die vielen kleinen Düsen? SRF Kids / Sara Siccoli

Dieses Video erklärt dir das Ganze nochmals:

Kunstschnee vs. Naturschnee – der Test

Gemeinsam mit SRF Kids Reporterin Luana macht Kinderreporter Noe (12) den Test: Spürt er den Unterschied zwischen Kunstschnee und Naturschnee? Bevor wir es auflösen, kannst du in dieser Bildstrecke gleich selbst den Test machen!

Schneetest

Legende: Kinderreporter Noe (12) macht den Test. SRF Kids / Sara Siccoli

Legende: Ist das Kunstschnee? Oder doch Naturschnee? SRF Kids / Sara Siccoli

Legende: Erkennst du den Unterschied? Achtung, auf dem nächsten Bild kommt die Auslösung... SRF Kids / Sara Siccoli

Legende: Der linke Haufen (1. Bild) ist Naturschnee. Der rechte Haufen (2. Bild) ist Kunstschnee. Konntest du es erkennen? SRF Kids / Sara Siccoli

Was ist eine Schneelanze?

Das Skigebiet Sörenberg besitzt mehr als 60 Schneekanonen und über 70 Schneelanzen. Schneelanzen sind schmale, hohe Stangen, die am Pistenrand aufgestellt sind. Sie produzieren weniger Schnee, eignen sich aber gut für kleinere Abschnitte. Schneekanonen sind besser geeignet, wenn viel Schnee über eine grosse Fläche verteilt werden muss.

Legende: Hier siehst du, wie Schneelanzen Schnee auf die Piste sprühen. Imago / Jürgen Schwenkenbecher

Eine Schneekanone verbraucht je nach Temperatur zwischen 40 und 180 Badewannen Wasser pro Stunde.

Wie umweltfreundlich sind Schneekanonen? Box aufklappen Box zuklappen Wie Kilian erklärt, brauchen Schneekanonen richtig viel Wasser. Ausserdem schlucken sie jede Menge Strom. Sogar so viel, dass eine Schneekanone in einer Stunde mehr Strom verbraucht als ein Einfamilienhaus an einem ganzen Tag! Darum sind Schneekanonen nicht besonders umweltfreundlich. Aber: Sie helfen Skigebieten, wenn es zu wenig Schnee hat. Deshalb versuchen viele Orte, sie nur dann zu benutzen, wenn es wirklich nötig ist.

Legende: Zum Schluss darf Kinderreporter Noe (12) noch in einen Pistenbully steigen – cool! SRF Kids / Sara Siccoli

