«SRF Kids Reporter:in» - So entsteht eine glamouröse ESC-Frisur

Föhnluft, Scherengeräusche und Shampoogeruch: Mittendrin sitzt Kinderreporterin Elina (11) im Coiffeursalon von Thomas in Basel. Heute bekommt sie eine Frisur, wie sie dieses Jahr beim Eurovision Song Contest (ESC) im Trend ist. Thomas weiss genau, was angesagt ist. Denn er stylt am ESC.