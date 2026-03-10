«So kriegst du eine perfekte Haut» – solche Videos mit langen und komplizierten Pflegeroutinen sind in den sozialen Medien beliebt. Doch was braucht deine Haut wirklich?

Weniger ist mehr – das braucht deine Haut wirklich

Bunte Verpackungen, glitzernde Cremes und lustige Namen – in den Läden stehen immer öfter auch Kinder vor den Regalen. Auf Social Media präsentieren junge Influencer:innen ihre Hautpflege, die manchmal aus fünf oder sogar zehn Produkten besteht. Sie sprechen bereits davon, die Haut vor Alterung schützen zu müssen. Dieser Trend wird Sephora Kids genannt.

Die Haut ist nicht zum Spielen da. Sie ist ein Organ, und das muss geschützt werden.

Was ist die richtige Hautpflege?

Diese Frage stellt sich SRF Kids Kinderreporterin Nesa (12). Gemeinsam mit SRF Kids Moderatorin Luana besucht sie die Hautärztin Dr. Liv Kraemer. Mithilfe einer Abbildung zeigt sie, welche Arten von Cremes es gibt:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Verschiedene Cremes. Cremes fühlen sich verschieden an: wässrig bis ölig. Gemeinsam ordnen sie drei verschiedene Cremes ein. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 2 Legende: Verschiedene Cremes Cremes fühlen sich verschieden an: wässrig bis ölig. Gemeinsam ordnen sie drei verschiedene Cremes ein. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 2. So testest du die Creme. Die Creme testest du am besten auf deinem Handrücken. So spürst du schnell, ob sie sich gut oder schlecht anfühlt. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 2 Legende: So testest du die Creme Die Creme testest du am besten auf deinem Handrücken. So spürst du schnell, ob sie sich gut oder schlecht anfühlt. SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Dr. Liv Kraemer empfiehlt für die tägliche Pflege eine milde Gesichtsreinigung morgens und abends, um Schmutz gründlich von der Haut zu entfernen. Morgens solltest du laut Kraemer eine leichte, gelartige Creme verwenden. Am besten eine Creme mit Sonnenschutz (UVA und UVB).

Die Haut muss nämlich täglich vor der Sonne geschützt werden, auch wenn kein Sommer ist. Abends ist eine Creme nicht nötig.

Legende: SRF Kids Kinderreporterin Nesa cremt sich das Gesicht ein. SRF Kids / Sara Siccoli

Andere Hautärzt:innen sagen, dass Kinder gar keine Cremes brauchen, ausser ihre Haut ist sehr trocken. Zudem sind sie der Meinung, dass Kinder sich abends einfach mit lauwarmem Wasser waschen können. Eine Sonnencreme halten aber alle für sehr wichtig, gerade bei vielen Aktivitäten draussen. Denn die Sonnenstrahlung kann schädlich für die Gesichtshaut sein.

Make-up drauf – aber wie wieder runter?

Wenn du Make-up verwendest, ist es wichtig, dass du es am Ende des Tages gründlich entfernst. Dafür gibt es spezielle Produkte. Danach solltest du deine Haut aber noch reinigen. Am besten benutzt du dafür einen Cleanser. Das ist eine milde Waschcreme oder ein sanftes Waschgel für das Gesicht. Du kannst aber auch einfach lauwarmes Wasser verwenden.

Glitzer, Farben und lustige Figuren – eine Falle?

In den Läden sieht man immer öfter Produkte, die sofort ins Auge springen. Sie laden zum Ausprobieren und Spielen ein. Dr. Liv Kraemer warnt jedoch davor: «Das ist ganz klar Marketing». Das bedeutet, dass die Firmen die Produkte so gestalten, dass Kinder sie unbedingt haben wollen. Die Haut ist aber kein Spielzeug. Sie ist unser grösstes Organ und durch zu viele Produkte wird sie geschädigt.

Legende: Diese Produkte haben wir Dr. Liv Kraemer gezeigt. Sie sagt ganz klar: «Das ist Marketing.» SRF Kids / Sara Siccoli

Dr. Liv Kraemer schlägt als Alternative zu Gesichtsmasken und Augenpads vor, mit Freund:innen neue Frisuren auszuprobieren oder sich gegenseitig eine kleine Massage zu geben. Das macht Spass, ist entspannend und schadet der Haut nicht!

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los und erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen.