Fabienne war schon immer ein «Gwundernäsli». Die Fragen «wieso ist das so?» oder «was bedeutet das?» begleiten sie, seit sie klein war. Deshalb ist es keine Überraschung, dass sie in der Medienwelt arbeiten will.

Legende: Fabiennes Lieblingsbeschäftigung mit Freunden ist Kaffeetrinken. SRF

Das mag Fabienne besonders

Gewitter

Tiere – egal ob Spatz oder Kuh

Blumen säen im Garten

Kaffee

Schmuck! Am liebsten trage ich so viele Fingerringe wie möglich

Tanzen – egal ob Zuhause zu lauter Musik, im Tanzstudio oder auf einer Bühne

Das mag unsere Praktikantin gar nicht

Kaugummi – ich habe noch nie einen Kaugummi gekaut

Ungerechtigkeit

Sandige Füsse am Strand

Achterbahnen

Legende: Fasnacht war schon immer Fabiennes Ding. Hier ist sie vier Jahre alt und als Frosch verkleidet. ZVG

Legende: Fabienne mit knallroten Wangen. ZVG

Legende: Spielen, spielen, spielen... Fabiennes Lieblingsbeschäftigung mit ihrer älteren Schwester. ZVG

Ihre Lieblingsmusik

«Das hängt davon ab, was ich gerade mache: beim Putzen am liebsten Lieder aus meiner Kindheit wie «You & I» von One Direction. Wenn ich einkaufen gehe, gern R&B oder Jazz, zum Beispiel Lieder von Olivia Dean oder Jorja Smith. An Festivals finde ich alles super, zu dem ich möglichst laut und schräg mitsingen kann.»

Ihr Geheimnis

«Ich habe ganz grosse Höhenangst. Manchmal fürchte ich mich bereits beim Treppenlaufen.»