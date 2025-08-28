 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

VJ Eva «Ich liebe Einblicke in Verborgenes.»

Eva macht tolle Videos für deine «SRF Kids News». Sie liebt es, dass sie dadurch Einblicke in Orte erhält, die für die meisten verborgen bleiben. Zum Beispiel durfte sie mal ins Bundesratssitzungszimmer! Zusätzlich leitet sie den Kinderreporter:innen-Kurs und sucht neue Nachwuchsreporter:innen.

28.08.2025, 14:23

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 4. Achtung, unser Redaktionsfisch kommt! Bildquelle: SRF.
    Eva mit Schwimmbrille
  • Bild 2 von 4. Keine Angst, es ist nur Videojournalistin Eva. Bildquelle: SRF.
    Eva Grätzer
  • Bild 3 von 4. Wo hat Eva das wohl rausgebuddelt? Bildquelle: SRF.
    Eva mit Wirbelsäule
  • Bild 4 von 4. Wer good vibes braucht, ist bei Eva absolut an der richtigen Adresse. Bildquelle: SRF.
    Eva Grätzer
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das mag Eva besonders

  • Die Vorfreude auf die Sommerferien
  • Tagträumen
  • Beim Schwimmen den Kopf ins Wasser tauchen
  • Das Geräusch von Eiswürfel im Glas

 Das mag Eva gar nicht

  • Entscheidungen treffen (z. B. eine einzige Glacesorte auswählen)
  • An einem Bergsee vorbeiwandern, OHNE hineinzuspringen
  • Essensreste aus dem Abflusssieb holen – bäh!
  • Autos, die auf dem Velostreifen fahren

Evas Lieblingsmusik

«Da fällt mir die Entscheidung oft auch schwer – deshalb höre ich gerne Radio. Aber was immer geht, ist die Musik von Sophie Hunger und Black Sea Dahu».

Evas Geheimnis

«Von Wanderungen bringe ich gerne skurrile 'Naturschätze' mit nach Hause. Das Coolste, was ich gefunden habe, war eine Wirbelsäule.»

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)