Eva macht tolle Videos für deine «SRF Kids News». Sie liebt es, dass sie dadurch Einblicke in Orte erhält, die für die meisten verborgen bleiben. Zum Beispiel durfte sie mal ins Bundesratssitzungszimmer! Zusätzlich leitet sie den Kinderreporter:innen-Kurs und sucht neue Nachwuchsreporter:innen.

Achtung, unser Redaktionsfisch kommt!

Keine Angst, es ist nur Videojournalistin Eva.

Wo hat Eva das wohl rausgebuddelt?

Wer good vibes braucht, ist bei Eva absolut an der richtigen Adresse.

Das mag Eva besonders

Die Vorfreude auf die Sommerferien

Tagträumen

Beim Schwimmen den Kopf ins Wasser tauchen

Das Geräusch von Eiswürfel im Glas

Das mag Eva gar nicht

Entscheidungen treffen (z. B. eine einzige Glacesorte auswählen)

An einem Bergsee vorbeiwandern, OHNE hineinzuspringen

Essensreste aus dem Abflusssieb holen – bäh!

Autos, die auf dem Velostreifen fahren

Evas Lieblingsmusik

«Da fällt mir die Entscheidung oft auch schwer – deshalb höre ich gerne Radio. Aber was immer geht, ist die Musik von Sophie Hunger und Black Sea Dahu».

Evas Geheimnis

«Von Wanderungen bringe ich gerne skurrile 'Naturschätze' mit nach Hause. Das Coolste, was ich gefunden habe, war eine Wirbelsäule.»