Das mag Eva besonders
- Die Vorfreude auf die Sommerferien
- Tagträumen
- Beim Schwimmen den Kopf ins Wasser tauchen
- Das Geräusch von Eiswürfel im Glas
Das mag Eva gar nicht
- Entscheidungen treffen (z. B. eine einzige Glacesorte auswählen)
- An einem Bergsee vorbeiwandern, OHNE hineinzuspringen
- Essensreste aus dem Abflusssieb holen – bäh!
- Autos, die auf dem Velostreifen fahren
Evas Lieblingsmusik
«Da fällt mir die Entscheidung oft auch schwer – deshalb höre ich gerne Radio. Aber was immer geht, ist die Musik von Sophie Hunger und Black Sea Dahu».
Evas Geheimnis
«Von Wanderungen bringe ich gerne skurrile 'Naturschätze' mit nach Hause. Das Coolste, was ich gefunden habe, war eine Wirbelsäule.»