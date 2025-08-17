 Zum Inhalt springen

VJ Tobias «Ich höre nicht nur gerne Musik, sondern mache sie auch.»

Er zaubert wunderbare Szenen für deine «SRF Kids News» herbei, und auf der Bühne als «Luusbueb» zaubert er ein Lächeln in Kindergesichter. Wir stellen vor: Videojournalist Tobias Luchsinger aka VJ Tobi.

17.08.2025, 20:04

  • Bild 1 von 2. Manchmal zerbricht sich Tobi den Kopf beim Filmen.. Bildquelle: SRF.
    Tobias Luchsinger
  • Bild 2 von 2. ...doch plötzlich findet er eine Lösung. Manchmal muss man einfach das Hemd ausziehen, dann läuft's. Bildquelle: SRF.
    Tobias Luchsinger
Das mag Tobi besonders

  • Zuerst kochen & dann alles aufessen
  • Fussball
  • Badi (Fluss oder See, denn in Züri haben wir beides)
  • Im Wald spazieren
  • Lesen
  • Und natürlich Fernsehluege

Das mag Tobi gar nicht

  • Bananen
  • Lügende und egoistische Menschen
  • Früh aufstehen
  • Bild 1 von 5. Klein Tobi im Schneegestöber...oder zumindest dem was noch übrig ist.. Bildquelle: ZVG.
    Tobias auf leicht verschneiter Strasse
  • Bild 2 von 5. Klein Tobi mit ganz viel Jööö-Alarm!! Bildquelle: ZVG.
    Tobias als Kleinkind auf Strasse
  • Bild 3 von 5. Als Pirat an der Fasnacht. Bildquelle: ZVG.
    Tobias als Kind an der Fasnacht
  • Bild 4 von 5. Ein Bewusstsein für die Natur hatte Tobias schon damals. Bildquelle: ZVG.
    Tobias als Kind mit Spritzkanne
  • Bild 5 von 5. Damals gab es noch Telefonzellen... Bildquelle: ZVG.
    Tobias in Telefonzelle
Tobis Lieblingsmusik

«Am liebsten höre ich Mashrou’ Leila – eine Band aus dem Libanon. Die singen zwar auf Arabisch und ich verstehe leider kein Wort, trotzdem höre ich ihre Musik rauf und runter. Britische Indie-Rock-Bands wie die Arctic Monkeys oder The Libertines finde ich auch toll.»

Mein Geheimnis

«Ich höre nicht nur viel Musik, sondern stehe als Luusbueb auch gerne selber auf der Bühne und singe Lieder für kleine und grosse Kinder.»

