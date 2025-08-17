Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 2. Manchmal zerbricht sich Tobi den Kopf beim Filmen.. Bildquelle: SRF.
-
Bild 2 von 2. ...doch plötzlich findet er eine Lösung. Manchmal muss man einfach das Hemd ausziehen, dann läuft's. Bildquelle: SRF.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.
Das mag Tobi besonders
- Zuerst kochen & dann alles aufessen
- Fussball
- Badi (Fluss oder See, denn in Züri haben wir beides)
- Im Wald spazieren
- Lesen
- Und natürlich Fernsehluege
Das mag Tobi gar nicht
- Bananen
- Lügende und egoistische Menschen
- Früh aufstehen
Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 5. Klein Tobi im Schneegestöber...oder zumindest dem was noch übrig ist.. Bildquelle: ZVG.
-
Bild 2 von 5. Klein Tobi mit ganz viel Jööö-Alarm!! Bildquelle: ZVG.
-
Bild 3 von 5. Als Pirat an der Fasnacht. Bildquelle: ZVG.
-
Bild 4 von 5. Ein Bewusstsein für die Natur hatte Tobias schon damals. Bildquelle: ZVG.
-
Bild 5 von 5. Damals gab es noch Telefonzellen... Bildquelle: ZVG.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.
Tobis Lieblingsmusik
«Am liebsten höre ich Mashrou’ Leila – eine Band aus dem Libanon. Die singen zwar auf Arabisch und ich verstehe leider kein Wort, trotzdem höre ich ihre Musik rauf und runter. Britische Indie-Rock-Bands wie die Arctic Monkeys oder The Libertines finde ich auch toll.»
Mein Geheimnis
«Ich höre nicht nur viel Musik, sondern stehe als Luusbueb auch gerne selber auf der Bühne und singe Lieder für kleine und grosse Kinder.»