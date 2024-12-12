Legende: SRF/Lukas Maeder

Michael Fehr (geb. 1982 in Gümligen bei Bern) wuchs in seinem Geburtsort auf. Er studierte am Schweizerischen Literaturinstitut und an der Hochschule der Künste Bern (Master in Contemporary Arts Practice). Fehr ist Schweizer Projektleiter für «Babelsprech» zur Förderung junger deutschsprachiger Dichtung. Darüber hinaus ist Fehr Schweizer Gastgeber des «open mike», einem internationalen Wettbewerb junger deutschsprachiger Prosa und Lyrik. Im Rahmen der Ingeborg Bachmann-Preisverleihung hat Michael Fehr 2014 den Kelag-Preis gewonnen. 2018 erhielt er den Schweizer Literaturpreis.

Legende: SRF/Lukas Maeder

Lesetipp

«Simeliberg» (2015). Mit seinem Textauszug aus «Simeliberg» hat Michael Fehr beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb überzeugt. Es ist die Geschichte des Gemeindeverwalters Griese, der sich um einen alten Mann kümmert, dessen Frau spurlos verschwunden ist. Ein Krimi à la Dürrenmatt. Rhythmische Prosa, denn Fehrs Vortragskunst ist Teil seiner Literatur: Erst kommt der Klang, dann die Sprache. Weil Michael Fehr sehbehindert ist, lässt er sich seinen eigenen Text von einem Abspielgerät ins Ohr sprechen, um ihn danach laut vorzutragen. Mit dem Klang haucht er seinem Text, seiner Sprache Leben ein. (Nicola Steiner, SRF Literatur)

Legende: SRF/Lukas Maeder

Wichtigste Werke

«raw music». Der gesunde Menschenversand, 2025.

«Hotel der Zuversicht». Der gesunde Menschenversand, 2022.

«Glanz und Schatten». Der gesunde Menschenversand, 2017.

«Simeliberg». Der gesunde Menschenverstand, 2014.

«Babel und die Studentin und ein Rebhuhn auseinandernehmen». Hörspiel, SRF 2 Kultur, Erstsendung 2015).