Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: SRF/Lukas Maeder

Michael Hugentobler (geb. 1975 in Zürich) arbeitete nach der Schule als Postbote und begab sich dann für dreizehn Jahre auf Weltreise. Heute schreibt er als freischaffender Journalist, hauptsächlich für Das Magazin des «Tages-Anzeigers».

Sein Debütroman «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» erschien 2018. Sein zweiter Roman «Feuerland» war 2021 für den Schweizer Buchpreis nominiert. Michael Hugentobler lebt in Aarau.

Legende: SRF/Lukas Maeder

Lesetipp

«Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» (2018). Ende des 19. Jahrhunderts erfindet ein Hochstapler aus der Schweiz unglaubliche Abenteuer, die er in Übersee erlebt haben will: Etwa, er sei ein Kannibalenhäuptling gewesen. Ein Londoner Magazin fällt auf den Lügenbaron herein und druckt seine Berichte. Dann fliegt der Schwindel auf. Skandal. Das eigentlich Erschütternde: Die Geschichte beruht auf wahren Tatsachen. Der glänzende Debütroman von Michael Hugentobler macht die Mechanik von «Fake News» sichtbar – und die unrühmlichen Rollen aller Beteiligten: Des schamlosen Angebers, des sensationslüsternen Publikums und der unkritischen Medien, die darin versagen, die Wahrheit zu hüten. (Felix Münger, SRF Literatur)

Legende: SRF/Lukas Maeder

Wichtigste Werke

«Feuerland». dtv, 2021.

«Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte». dtv, 2018.