Legende: SRF/Lukas Maeder

Lara Stoll (geb. 1987 in Schaffhausen) wuchs im Thurgau auf und absolvierte nach der Schule das Lehrerseminar. Sie ist seit über zehn Jahren als Slam-Poetin auf den Bühnen der Schweiz unterwegs. Im Jahr 2010 gewann sie sowohl die ersten schweizerischen als auch die ersten europäischen Poetry-Slam-Meisterschaften. 2015 schloss sie ihr Filmstudium an der Zürcher Hochschule der Künste ab. 2021 gewann sie den Salzburger Stier. Lara Stoll lebt und arbeitet in Zürich.

Tipp

«Weshalb ich manchmal gerne ein John Deere-Traktor 7810 Power Shift mit Gewicht in der Fronthydraulik wäre…». Lara Stoll macht das Beste aus ihrer Ostschweizer Herkunft und bedient sich im Requisitenschrank des Hinterlandes. Sie träumt davon, ein John Deere-Traktor 7810 Power Shift zu sein und so keine Frauenprobleme mehr zu haben. Sie bräuchte sich dann keinen Hut mehr zu kaufen, denn ein John Deere-Traktor 7810 Power Shift hat bereits sechs Zylinder. Und auch Männerprobleme hätte sie dann keine mehr. Ihre Verflossenen würde sie nämlich einfach überfahren. Und alle anderen Männer auch gleich. Und noch ein paar Frauen, der Emanzipation wegen. Ein erfrischender, wortwitziger Bashing-Text – genial. (André Perler, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Hallo». Echtzeit, 2021.

«Lara im Krisengebiet». 2013.

«Die unglaubliche Reise der total verrückten Lara». Der gesunde Menschenversand, 2011.