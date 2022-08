«Los Anos» von Mariano Pensotte



Der argentinische Autor und Regisseur Mariano Pensotti ist ein begnadeter Geschichtenerzähler und raffinierter Theatermagier. In seiner neuesten Arbeit konfrontiert er uns mit einer gesellschaftlich wie individuell existenziellen Frage: Wie wollen wir dereinst auf unser Leben zurückschauen?



Theaterfestival Basel: 24.08. bis 25.08. und Theaterspektakel Zürich: 01.09 bis 03.09.



«Encantado» von Lia Rodrigues Companhia de Dancas



Der Proberaum der brasilianischen Choreographin liegt inmitten einer der grössten Favelas in Rio. Dort lagerten während der Pandemie Lebensmittel für die Ärmsten aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Die Produktion, die in dieser Zeit entstanden ist, zeigt, dass für Lia Rodrigues Politik und Poesie zusammen gehören.



Theaterfestival Basel: 25.08. bis 26.8. und Theaterspektakel Zürich: 28.08 bis 30.08.



«The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes» vom Back to Back Theatre



Sie machten schon inklusives Theater, als bei uns noch keiner von Inklusion sprach. Die Kritiken vom diesjährigen Sommerfestival Hamburg waren Lobeshymnen. Wer das australische «Back to Back Theatre» schon einmal gesehen hat, glaubt diesen gern: Die sogenannt geistig beeinträchtigen Spielenden verbinden in ihrem Theater komplexe Themen mit Menschlichkeit.



Theaterfestival Basel: 27.08 bis 28.8. und Theaterspektakel Zürich: 2.09. bis 04.09.



«The Song Father Used To Sing (Three Days in May)» von Wichaya Artamat



Das Private ist im zarten Kammerspiel des aufstrebenden jungen Autors und Regisseurs Wichaya Artamat aus Bangkok politisch. Zwei Geschwister treffen sich alle paar Jahre. Sie trinken gemeinsam Tee, sprechen über Gott und die Welt. In diesen alltäglichen Gesprächen spiegeln sich die Protestbewegungen und Umbrüche der thailändischen Geschichte, die bis heute nachwirken.

Theaterfestival Basel: 30.08 bis 31.08 und Theaterspektakel Zürich: 02.09 bis 04.09.