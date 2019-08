«Geboren am ...»

Paola Felix, am 5. Oktober 1950 in St. Gallen als Paola Del Medico geboren, ist eine Schweizer Schlagersängerin und Fernsehmoderatorin. Mit Hits wie «Blue Bayou» und «Bonjour, Bonjour» platzierte sie sich zwischen 1969 und 1990 in internationalen Hitparaden und nahm für die Schweiz zwei Mal erfolgreich am Grand Prix Eurovision de la Chanson teil. 1980 heiratete sie den Schweizer Fernsehmoderator Kurt Felix, mit dem sie von 1983 bis 1990 die beliebte ARD-Fernsehsendung «Verstehen Sie Spass» moderierte. 1990 zogen sich beide ins Privatleben zurück. Noch bis zum Tod Kurt Felix im Jahr 2012 zählte das Paar zu den beliebtesten TV-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. 2006 wählten ARD-Zuschauer Paola und Kurt Felix zu «Deutschlands Traumpaar».