Schweizer Kabarettpreis Cornichon geht an Mike Müller

Die Gesellschaft Oltner Kabarett-Tage hat den Komiker und Schauspieler Mike Müller mit dem diesjährigen Schweizer Kabarett-Preis Cornichon ausgezeichnet.

In seinen Solo-Theaterstücken nehme Müller verschiedene Themen satirisch auf und verknüpfe «Kabarett und Theater auf einzigartige Weise», heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Audio «Heute Gemeindeversammlung» Eine Komödie von und mit Mike Müller 45:44 min, aus Spasspartout vom 20.02.2019. abspielen. Laufzeit 45:44 Minuten.

«Preise sind immer eine Bestätigung für die Arbeit, die man macht», sagte Mike Müller. Seine Definition von Erfolg sei es schon immer gewesen, dass man weiterarbeiten könne. Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert.

Müller wird im Rahmen der Preisverleihung vom 11. Mai 2022 sein aktuelles Programm «Erbsache – Heinzer gegen Heinzer und Heinzer» auf der Bühne des Oltner Stadttheaters zeigen.

04:22 Video Mike Müllers «Erbsache» Aus Kulturplatz vom 08.12.2021. abspielen

Buntes Programm

An besagtem 11. Mai starten die 35. Oltner Kabarett-Tage. An genau elf Abenden werden über 50 Künstlerinnen und Künstler mit dem Thema «Junge Kabarett-Kunst» an rund 32 Veranstaltungen auftreten.

Seit dem 20. Festival verleihen die Oltner Kabarett-Tage alle fünf Jahre das Ehren-Cornichon, einen Preis für bemerkenswerte Kleinkunst. Nach Emil, Ursus & Nadeschkin und Ohne Rolf ehren die Kabarett-Tage dieses Jahr mit Blues Max alias Werner Widmer «einen Musiker, der mit seinen melancholisch-lustigen Texten und Liedern eine eigene Musikkabarett-Richtung beschrieben hat».