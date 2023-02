«Leider konnten wir uns trotz grossem Bemühen auf allen Seiten angesichts der finanziellen Herausforderungen, gerade auch in der schwierigen Zeit nach Corona, nicht auf eine gemeinsame betriebswirtschaftlich strategische Ausrichtung des Schauspielhauses verständigen.» So lässt sich Markus Bachofen, Präsident des Verwaltungsrates des Schauspielhauses Zürich, in der Medienmitteilung vom Montag zitieren.

Kointendant Nicolas Stemann sagt zum Abgang: «Wir sind stolz auf das, was wir in den letzten dreieinhalb Jahren erreicht haben. Wir hätten das Projekt gerne weitergeführt, mit allen Erfolgen, Kritiken und Debatten, denen wir uns weiterhin mit Hingabe gestellt hätten. Entsprechend haben wir bis zum letzten Moment für dieses Projekt gekämpft, in das viele Menschen viel investiert haben.»

Und Benjamin von Blomberg ergänzt: «Die Öffnung des Theaters rund um die Themen Diversität und Inklusion, Nachhaltigkeit sowie die Erweiterung eines entschieden künstlerischen Theaterbegriffs sind in unseren Augen alternativlos. Wir sind interessiert daran, dass diese Bestrebungen auch nach unserer Zeit weitergehen und schauen jetzt nach vorn: Wir wollen dem Zürcher Publikum bis Ende nächster Spielzeit auch weiterhin ein aussergewöhnliches und aufregendes Programm bieten.»