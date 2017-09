17.09.2017 11:55

Es war ein verwegenes Unterfangen, als Emil Steinberger 1967 in Luzern ein Kleintheater eröffnete. Die Kulturelite rümpfte die Nase ob der neuen kleinen Bühne. Doch genau 50 Jahre später steht fest: Die Kleinkunst lebt - in Luzern, aber auch in Basel, in Winterthur, ja überall im Land.