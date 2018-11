Der Inländervorrang, der am 1. Juli 2018 in Kraft getreten ist, ist eine Folge der Masseneinwanderungsinitiative. Seither müssen Arbeitsgeber freie Stellen in 19 Branchen mit einer Arbeitslosenquote über 8 Prozent dem Arbeitsamt melden. Schauspiel und Bühnenkunst gehört dazu. Theater müssen also freie Ensemblestellen melden.

In den ersten fünf Tagen wird die Stelle nur Inländern angeboten – also Schweizern, niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung zur Erwerbstätigkeit. Nur deren Dossiers werden an die Theater weitergereicht.

Am Ende bleibt es aber die Entscheidung des Arbeitsgebers, wer die Stelle erhält. So besetzen Indentanten nach wie vor nach künstlerischen Überlegungen.

Nur wer jemandem von ausserhalb der EU eine Stelle geben möchte, muss nachweisen, dass dafür keine Schweizer oder Europäer in Frage kommen.

Weil sie die Regelung trotzdem als diskriminiernd empfinden, haben zahlreiche deutschsprachige Schauspielschulen einen Offenen Brief, Link öffnet in einem neuen Fenster verfasst.