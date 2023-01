Mit der Vergabe der Preise sind in Solothurn die 58. Filmtage zu Ende gegangen. Den Hauptpreis Prix de Soleure gewann der Film «Until Branches Bend» von Sophie Jarvis.

Darin arbeitet Robin (Grace Glowicki) im kanadischen Montague im Sortierwerk der lokalen Pfirsichfarm-Kooperative. Mit dem Fund eines potenziell gefährlichen Käfers wird sie zur unerwünschten Whistleblowerin. Denn: Die Farmer-Gemeinde hat panische Angst vor einer Plantagen-Quarantäne. Robin erlebt die zeitgenössische Version einer Hexenjagd.

Gedreht hat diesen Film die schweizerisch-kanadische Autorin und Regisseurin Sophie Jarvis. Und auch wenn alles etwas grösser ist – die Ortschaft, die Sortierfabrik, die Käfer-Gefahr: Diese Geschichte lässt sich ganz einfach auf Schweizer Verhältnisse verkleinern.

Sophie Jarvis zeigt eine junge Frau, die sich weigert, wegzuschauen und dafür gehasst wird. Dafür hat ihr die Solothurner Jury den mit 60'000 Franken dotierten «Prix de Soleure» zugesprochen.

In Carmen Jaquiers «Foudre» erfährt die angehende Nonne Elisabeth, dass ihre Schwester von der bigotten Gemeinschaft im isolierten Bergtal in den Tod getrieben wurde, weil sie die Freiheit ihrer Sexualität entdeckt hat. Dass Glaube und Begehren sich nicht ausschliessen, ist eine Entdeckung für die junge Frau. Aber eine, die sie schliesslich in die Welt hinaustreibt.