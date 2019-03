Zwei verfeindete Alien-Völker kämpfen um das Universum: die Skrull und die Kree. Zu den Kree gehört die junge Frau Vers (Brie Larson). Sie hat keine Erinnerungen an ihre Vergangenheit. Doch sehr starke Superkräfte.

Als sie versehentlich auf der Erde landet, muss sie nicht nur ihre Feinde bekämpfen, die ihr dicht auf den Fersen sind. Sie beginnt auch ihre eigene Herkunft zu erforschen.

In diesem Film hat zum ersten Mal in der Geschichte von Marvel Studios eine Frau die Hauptrolle. Und es führte auch zum ersten Mal eine Frau Co-Regie. Anna Boden und Ryan Fleck («It’s Kind of a Funny Story») liefern ein Action-Spektakel, das zwar etwas lahm beginnt. Dann aber umso mehr an Fahrt aufnimmt.

Captain Marvel ist kein sexy Püppchen in knappem Outfit. Sondern eine starke Kämpferin. Die Story ist überraschend und witzig. Vor allem dank einem herzigen Büsi, das allen die Show stiehlt.

Auch Nick Fury, Samuel L. Jacksons Figur aus mehreren Marvel-Filmen, spielt eine wichtige Rolle. Eine Origin-Story also nicht nur für Captain Marvel. Sondern für das gesamte Marvel Cinematic Universe.