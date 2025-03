Per E-Mail teilen

Nicht die grossen Favoriten, sondern der Underdog räumt bei der diesjährigen Oscar-Verleihung ab. «Anora», der Film von Regisseur Sean Baker, war sechsmal nominiert, gewinnt fünfmal. Sogar in der Königskategorie «bester Film».

«Pretty Woman», aber besser

«Anora» erzählt die Geschichte einer New Yorker Sexarbeiterin, die den Sohn eines russischen Oligarchen heiratet. «Es ist eine Art Anti-‹Pretty Woman›-Geschichte», sagt SRF-Filmexperte Enno Reins. Aber ohne kitschiges Happy End. Uraufgeführt wurde der Film letztes Jahr auf den Filmfestspielen von Cannes.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner des Abends Box aufklappen Box zuklappen Bester Film: «Anora»

«Anora» Beste Hauptdarstellerin: Mikey Madison («Anora»)

Mikey Madison («Anora») Bester Hauptdarsteller: Adrien Brody («The Brutalist»)

Adrien Brody («The Brutalist») Beste Nebendarstellerin: Zoë Saldaña («Emilia Pérez»)

Zoë Saldaña («Emilia Pérez») Bester Nebendarsteller: Kieran Culkin («A Real Pain»)

Kieran Culkin («A Real Pain») Beste Regie: Sean Baker («Anora»)

Sean Baker («Anora») Bester Song: «El Mal» («Emilia Pérez»)

«El Mal» («Emilia Pérez») Beste Filmmusik: Daniel Blumberg («The Brutalist»)

Daniel Blumberg («The Brutalist») Bester Ton: «Dune: Part Two»

«Dune: Part Two» Bester Action-Kurzfilm: «I’m Not a Robot»

«I’m Not a Robot» Beste Kamera: Laurie «Lol» Crawley («The Brutalist»)

Laurie «Lol» Crawley («The Brutalist») Bester Schnitt: Sean Baker («Anora»)

Sean Baker («Anora») Beste visuelle Effekte: «Dune: Part Two»

«Dune: Part Two» Bester internationaler Film: «I’m Still Here»

«I’m Still Here» Bestes Kostümdesign: Paul Tazewell («Wicked»)

Paul Tazewell («Wicked») Bestes Szenenbild: «Wicked»

«Wicked» Bestes Make-up und Hairstyling: «The Substance»

«The Substance» Bestes adaptiertes Drehbuch: Peter Straughan («Conclave»)

Peter Straughan («Conclave») Bestes Originaldrehbuch: Sean Baker («Anora»)

Sean Baker («Anora») Bester Animationsfilm: «Flow»

«Flow» Bester animierter Kurzfilm: «In the Shadow of the Cypress»

«In the Shadow of the Cypress» Bester Dokumentarfilm: «No Other Land»

«No Other Land» Bester Dokumentar-Kurzfilm: «The Only Girl in the Orchestra»

Der 53-jährige Sean Baker schrieb, produzierte und führte Regie für den Abräumer des Abends – eine Seltenheit, da Regisseure ihre Filme normalerweise nicht selbst schneiden. Baker ist der erste Preisträger, der persönlich mit vier Oscars für den gleichen Film ausgezeichnet wird.

Newcomerin versus Ikone

Gespielt wird die selbstbewusste Stripperin von Mikey Madison. Die 25-Jährige räumt ab als beste Hauptdarstellerin – eher überraschend. Man hätte eher mit der Ikone Demi Moore («The Substance») gerechnet, die mit 62 zum ersten Mal nominiert war.

Legende: Mikey Madison zeigt sichtlich erfreut über ihren ersten Oscar als «Beste Hauptdarstellerin». IMAGO / UPI Photo

In ihrer Dankesrede ehrt Madison «die Arbeit aller Sexarbeiterinnen. Ich werde euch weiterhin unterstützen und eine Verbündete sein».

Kein Big Budget-Spektakel

Erstaunlich ist auch, dass ein kleiner Independent-Film wie «Anora» derart abräumte. Der Film wurde für sechs Millionen Dollar gedreht, eine winzige Summe für Hollywood-Standards. «Es lebe der Indie-Film», sagt Regisseur Sean Baker nach der letzten Auszeichnung.

Drei Oscars gingen zudem an das Drama «The Brutalist» über einen jüdischen Architekten, der sich nach dem Holocaust ein neues Leben in den USA aufbauen will. Hauptdarsteller Adrien Brody gewann für die Rolle seinen zweiten Oscar.

Viel Trubel, wenig Oscars

«Es war das grosse Favoritensterben!», kommentiert SRF-Filmredaktor Enno Reins die diesjährige Oscar-Verleihung. Kassenschlager «Wicked» war zehnmal nominiert, wurde aber lediglich zweimal ausgezeichnet.

Die Oscar-Looks zum Hinschauen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 10. Passt durch keinen Türrahmen: Cynthia Erivo stach in opulenter Robe hervor. Bildquelle: IMAGO / UPI Photo. 1 / 10 Legende: Passt durch keinen Türrahmen: Cynthia Erivo stach in opulenter Robe hervor. IMAGO / UPI Photo

Bild 2 von 10. Ein zitronengelber Timothée Chalamet auf dem roten Teppich. Bildquelle: IMAGO / Future Image. 2 / 10 Legende: Ein zitronengelber Timothée Chalamet auf dem roten Teppich. IMAGO / Future Image

Bild 3 von 10. Sarah Paulson in knallrotem Kleid mit ausgeprägten Schultern. Bildquelle: IMAGO / Sipa USA. 3 / 10 Legende: Sarah Paulson in knallrotem Kleid mit ausgeprägten Schultern. IMAGO / Sipa USA

Bild 4 von 10. Geht noch mehr Glamour? Demi Moore im bestickten Pailletten-Kleid. Bildquelle: IMAGO / Sipa USA. 4 / 10 Legende: Geht noch mehr Glamour? Demi Moore im bestickten Pailletten-Kleid. IMAGO / Sipa USA

Bild 5 von 10. Ein klassischer Adrien Brody. Bildquelle: IMAGO / Avalon.red. 5 / 10 Legende: Ein klassischer Adrien Brody. IMAGO / Avalon.red

Bild 6 von 10. Bloss nicht stürzen: Selena Gomez in 16'000 Tropfen aus Glas gehüllt. Bildquelle: IMAGO / Sipa USA. 6 / 10 Legende: Bloss nicht stürzen: Selena Gomez in 16'000 Tropfen aus Glas gehüllt. IMAGO / Sipa USA

Bild 7 von 10. Von wegen nur Schwarz: Andrew Garfield besticht in Braun. Bildquelle: IMAGO / Sipa USA. 7 / 10 Legende: Von wegen nur Schwarz: Andrew Garfield besticht in Braun. IMAGO / Sipa USA

Bild 8 von 10. Ariana Grande im gewölbeförmigen Schiaparelli-Kleid. Bildquelle: IMAGO / Future Image. 8 / 10 Legende: Ariana Grande im gewölbeförmigen Schiaparelli-Kleid. IMAGO / Future Image

Bild 9 von 10. Passend zum Teppich: Colman Domingo in leuchtendem Rot. Bildquelle: IMAGO / Avalon.red. 9 / 10 Legende: Passend zum Teppich: Colman Domingo in leuchtendem Rot. IMAGO / Avalon.red

Bild 10 von 10. Hatte an diesem Oscar-Abend gut lachen: Zoë Saldaña im Tropfenlook von Saint Laurent. Bildquelle: IMAGO / UPI Photo. 10 / 10 Legende: Hatte an diesem Oscar-Abend gut lachen: Zoë Saldaña im Tropfenlook von Saint Laurent. IMAGO / UPI Photo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Emilia Pérez» war mit 13 Nominierungen ins Rennen gegangen, galt aber nach Vorabkontroversen um seine Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón jedoch nicht mehr als Favoritin. Letztlich gewann der Film zwei Oscars: für Zoë Saldaña als beste Nebendarstellerin und «El Mal» als besten Originalsong.

Kein Oscar für die Schweiz

Die Schweizer Hoffnung aus Basel, der Regisseur Tim Fehlbaum, ging leider leer aus. Sein Film «September 5» über das Olympia-Attentat 1972 in München unterlag in der Kategorie «Bestes Originaldrehbuch» dem grossen Gewinner «Anora»

«Conclave» des deutsch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger wurde mit dem Preis für das beste adaptierte Drehbuch geehrt.

Ein Hauch von Politik

Obwohl einige Filme kontroverse Themen wie Migration, Antisemitismus und Rechte von trans Menschen aufgriffen, blieb die Veranstaltung – mit wenigen Ausnahmen – weitgehend unpolitisch.

Hollywood zeigt Haltung

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Politisch fiel die Dankesrede der Dokumentarfilmer von «No Other Land» aus – inklusive Plädoyer, Empathie für beide Seiten im Konflikt um das Westjordanland aufzubringen. Bildquelle: Monica Schipper/Getty Images. 1 / 4 Legende: Politisch fiel die Dankesrede der Dokumentarfilmer von «No Other Land» aus – inklusive Plädoyer, Empathie für beide Seiten im Konflikt um das Westjordanland aufzubringen. Monica Schipper/Getty Images

Bild 2 von 4. Brandaktuell: «Conclave»-Autor Peter Straughan setzt mit einem Ukraine-Anstecker ein Zeichen. Bildquelle: IMAGO/UPI Photo. 2 / 4 Legende: Brandaktuell: «Conclave»-Autor Peter Straughan setzt mit einem Ukraine-Anstecker ein Zeichen. IMAGO/UPI Photo

Bild 3 von 4. Genau hinsehen: Guy Pearce («The Brutalist») trägt eine Anstecknadel mit der Aufschrift «Free Palestine». Bildquelle: Getty Images/Mike Coppola. 3 / 4 Legende: Genau hinsehen: Guy Pearce («The Brutalist») trägt eine Anstecknadel mit der Aufschrift «Free Palestine». Getty Images/Mike Coppola

Bild 4 von 4. Versteckte Botschaft: Kayo Shekoni and Johan Grimonprez setzen ein Zeichen für den Kongo. Bildquelle: Getty Images/Kevin Mazur/Kevin Mazur. 4 / 4 Legende: Versteckte Botschaft: Kayo Shekoni and Johan Grimonprez setzen ein Zeichen für den Kongo. Getty Images/Kevin Mazur/Kevin Mazur Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ausnahme: die Dankesrede von Yuval Abraham und Basel Adra. Ihr Dokumentarfilm «No Other Land» zeigt die Zerstörung der Gemeinde Masafer Yatta im besetzten Westjordanland durch israelische Soldaten. Co-Regisseur Basel Adra sagte, er sei vor kurzem Vater geworden und hoffe, dass das Leben seiner Tochter nicht so sein würde wie das seine – «immer in der Angst vor Gewalt, Hauszerstörungen und Zwangsvertreibung».