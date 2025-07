Von Shakespeare bis «The Fast and the Furious»: Helen Mirren macht das, worauf sie Lust hat. Auch mit 80.

Queen und Queenie: Zwischen diesen beiden Polen erstreckt sich die schauspielerische Bandbreite der Helen Mirren. Queen, das ist Königin Elizabeth II., als die Mirren 2006 den Oscar gewann. Queenie ist die reiche Matriarchin, die in den filmgewordenen Bubenträumen der «Fast & Furious»-Reihe mit Vin Diesel zusammenspannt.

Königinnen und Kaiserinnen

Helen Mirren passt in beide Rollen perfekt – im Drama ist sie genauso zu Hause wie in der Actionkiste. Jeder ihrer Rollen verleiht sie Erhabenheit – kein Wunder wird sie so oft als Königin besetzt. Schon ihre erste Bühnenrolle als 18-Jährige war Kleopatra. Dreimal hat sie bislang eine englische Königin gespielt. Herausragend ist ihre Hauptrolle in «The Queen» als Königin Elizabeth II. in den Tagen nach dem Tod von Prinzessin Diana.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Helen Mirren als Kleopatra mit Alan Rickman 1998 am Londoner Oilvier Theatre. Mit dieser Rolle hatte ihre Karriere begonnen, in deren Verlauf sie zahlreiche andere Königinnen spielen sollte. Bildquelle: Getty Images / John Stillwell / PA Images. 1 / 4 Legende: Helen Mirren als Kleopatra mit Alan Rickman 1998 am Londoner Oilvier Theatre. Mit dieser Rolle hatte ihre Karriere begonnen, in deren Verlauf sie zahlreiche andere Königinnen spielen sollte. Getty Images / John Stillwell / PA Images

Bild 2 von 4. Zum Beispiel die römische Kaiserin Caesonia im überdrehten Skandalfilm «Caligula» (1979). Der Film sorgte mit pornographischen Szenen für Aufregung, die der Produzent gegen den Willen von Regisseur Tinto Brass zwischen die Filmaufnahmen geschnitten hatte. Bildquelle: IMAGO / Landmark Media. 2 / 4 Legende: Zum Beispiel die römische Kaiserin Caesonia im überdrehten Skandalfilm «Caligula» (1979). Der Film sorgte mit pornographischen Szenen für Aufregung, die der Produzent gegen den Willen von Regisseur Tinto Brass zwischen die Filmaufnahmen geschnitten hatte. IMAGO / Landmark Media

Bild 3 von 4. 2006 glänzte Helen Mirren als Königin Elizabeth II. in Stephen Frears «The Queen». Seither findet sich unter ihren unzähligen Auszeichnungen endlich auch ein Oscar. Bildquelle: IMAGO / United Archives. 3 / 4 Legende: 2006 glänzte Helen Mirren als Königin Elizabeth II. in Stephen Frears «The Queen». Seither findet sich unter ihren unzähligen Auszeichnungen endlich auch ein Oscar. IMAGO / United Archives

Bild 4 von 4. Die russische Kaiserin Katharina die Grosse verkörperte Helen Mirren 2019 in der HBO-Miniserie «Catherine the Great». Mirren entstammt selbst einer russischen Adelsfamilie. Ihr Grossvater war nach der Russischen Revolution nach England geflüchtet. Bildquelle: IMAGO / Capital Pictures. 4 / 4 Legende: Die russische Kaiserin Katharina die Grosse verkörperte Helen Mirren 2019 in der HBO-Miniserie «Catherine the Great». Mirren entstammt selbst einer russischen Adelsfamilie. Ihr Grossvater war nach der Russischen Revolution nach England geflüchtet. IMAGO / Capital Pictures __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Queen stand damals in der Kritik, weil sie sich hinter den Palastmauern verschanzte, während ihr Volk nach dem tragischen Unfall der geliebten Lady Di sehnlichst auf ein Wort der Anteilnahme wartete.

Nicht als freudlose und abgehobene Monarchin spielt Mirren die Königin, sondern als gewitzte und zuweilen gar fröhliche Dame, deren bedingungsloses Pflichtbewusstsein und die Selbstaufgabe für die Krone dermassen aus der Zeit gefallen sind, dass sie eine ganze Nation zu irritieren vermag.

Verdienter Ritterschlag

Für diese Rolle erhielt Mirren mit 62 Jahren endlich den Oscar. Geadelt war sie zu diesem Zeitpunkt bereits: Drei Jahre bevor sie Königin Elizabeth II. spielte, wurde Mirren von eben dieser zur Ritterin geschlagen.

Es zeichnet Helen Mirren aus, dass sie keinen Unterschied zwischen Hochkultur und Unterhaltung macht. Genauso gerne wie Königinnen spielt sie Killerinnen und Gangsterinnen. Mit souveräner Leichtigkeit bewegt sie sich durch verschiedene Genres und Tonlagen. Jeder Rolle begegnet sie mit der gleichen Ernsthaftigkeit, der gleichen Spielfreude.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Mafia-Hochadel: In der Serie «Mobland» von Guy Ritchie spielen Helen Mirren und Pierce Brosnan ein kaltblütiges Gangsterpaar. Bildquelle: IMAGO / Album. 1 / 4 Legende: Mafia-Hochadel: In der Serie «Mobland» von Guy Ritchie spielen Helen Mirren und Pierce Brosnan ein kaltblütiges Gangsterpaar. IMAGO / Album

Bild 2 von 4. Königin mit krimineller Energie: Als «Queenie» ist Helen Mirren seit «Fast & Furious 8» Teil der erfolgreichen Actionfilm-Reihe mit Vin Diesel. Bildquelle: IMAGO / Capital Pictures. 2 / 4 Legende: Königin mit krimineller Energie: Als «Queenie» ist Helen Mirren seit «Fast & Furious 8» Teil der erfolgreichen Actionfilm-Reihe mit Vin Diesel. IMAGO / Capital Pictures

Bild 3 von 4. Im Action-Spass «RED» (2010) spielt Helen Mirren eine Killerin im Ruhestand, die den ehemaligen Geheimagenten Bruce Willis (hinten) und John Malkovich dabei hilft, eine Verschwörung aufzudecken. Die Actionkomödie um die knallharten Pensionäre bekam 2013 eine Fortsetzung. Bildquelle: IMAGO / Capital Pictures. 3 / 4 Legende: Im Action-Spass «RED» (2010) spielt Helen Mirren eine Killerin im Ruhestand, die den ehemaligen Geheimagenten Bruce Willis (hinten) und John Malkovich dabei hilft, eine Verschwörung aufzudecken. Die Actionkomödie um die knallharten Pensionäre bekam 2013 eine Fortsetzung. IMAGO / Capital Pictures

Bild 4 von 4. Dieses Paar ist weit weniger charmant als es scheint: In «The Good Liar» spielen Ian McKellen und Helen Mirren 2019 einen Trickbetrüger und sein vermeintliches Opfer, die sich gegenseitig an der Nase herumführen. Bildquelle: IMAGO / Cinema Publishers Collection. 4 / 4 Legende: Dieses Paar ist weit weniger charmant als es scheint: In «The Good Liar» spielen Ian McKellen und Helen Mirren 2019 einen Trickbetrüger und sein vermeintliches Opfer, die sich gegenseitig an der Nase herumführen. IMAGO / Cinema Publishers Collection __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ihre Laufbahn als Schauspielerin begann Mirren als Mitglied der Royal Shakespeare Company. Parallel zum Engagement auf der Bühne nahm auch die Karriere auf der Leinwand Fahrt auf. Wichtige frühe Rollen waren der schlüpfrige Sandalenfilm «Caligula», die Krimikomödie «The Fiendish Plot of Dr. Fu Manchu» oder das Fantasy-Abenteuer «Excalibur».

Mit Leichtigkeit durch alle Genres

Seither hat Helen Mirren in über 100 Filmen mitgewirkt, ihre Rollenwahl ist bis heute unvorhersehbar. Mirren macht, worauf sie Lust hat. Weil sie die «Fast & Furious»-Filme mag, hat sie Vin Diesel um eine Rolle gebeten – inzwischen ist sie mit drei Auftritten fester Bestandteil der Reihe. Daneben taucht sie in einem Musikvideo von Kendrick Lamar auf oder in «Saturday Night Live»-Sketches.

Legende: Adelige unter sich: König Charles trifft Helen Mirren, die einst seine Mutter gespielt hat. Im Hintergrund warten die Beckhams auf ihren königlichen Händedruck. IMAGO / Spotlight Royal

Die souveräne Leichtigkeit, die sie auf der Leinwand zeigt, macht Mirren auch zu einem gerngesehenen Gast in Talkshows. Schon zu Beginn ihrer Karriere wusste sie auf jeder Bühne souverän aufzutreten – obwohl das nicht immer einfach war, nur zu gut ist der Sexismus männlicher Interviewer dokumentiert, gegen den sich Mirren bei frühen Auftritten zur Wehr setzen musste.a

Aktuell ist Mirren in Guy Ritchies Serie «Mobland» als Gangster zu sehen, demnächst in Kate Winslets Regie-Debut «Goodbye June» und der Netflix-Krimikomödie «The Thursday Murder Club». Und dann kommt Dame Helen Mirren in die Schweiz: In «Switzerland» von Antonio Corbijn spielt sie keine Geringere als Patricia Highsmith, die in ihrer Tessiner Wahlheimat von einem seltsamen Literaturagenten besucht wird.