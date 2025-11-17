Die «Tschugger»-Reihe wird fortgesetzt, diesmal als Kinofilm.

David Constantin soll als «Bax» auch wieder dabei sein.

Die Produktionsfirma Shining Nice und SRF als Koproduzentin sind an den Vorbereitungen.

Gedreht werden soll im kommenden Jahr.

David Constantin, Regisseur und Drehbuchautor der Krimiparodie-Serie verkündet im SRF-Interview, dass er mit Mats Frey, der auch schon am Drehbuch der Serie mitschrieb, an einem «Tschugger»-Drehbuch fürs Kino arbeite. Nachdem ihnen neue Ideen für das «Tschugger»-Universum gekommen seien, war für Constantin klar: «Das ist noch nicht fertig.» Die Reise mit den «Tschugger» geht also weiter, wenngleich in neuen Format.

«Tschugger» als Kinofilm

Warum «Tschugger» diesmal ein Film und keine Serie mehr sein wird? Die Filmemacher haben aus der Serienstruktur mit klassischer Episodenaufteilung und Cliffhangern ausbrechen wollen: «Wir wollten ein neues Format, einfach etwas Neues ausprobieren», erklärt Constantin. Bereits die vierte Staffel war neben dem Serien-Stream in einer speziellen Schnittfassung im Kino zu sehen. Nun ist also ein «echter» Kinofilm in Planung.

Voller Körpereinsatz, um das Wallis zu retten: So kennen die Fans David Constantin als Polizist Bax. Auch im kommenden Film soll der Schauspieler wieder in die Rolle des Johannes «Bax» Schmidhalter schlüpfen.

In Staffel 1 (2021) der «Tschugger» ist der Walliser Kantonspolizist noch ganz grün hinter den Ohren.

In Staffel 2 (2022) ging es insgesamt blutiger und bedrohlicher zu. Und Bax fragt sich: Wie wickelt man eine Bundespolizistin (Anna Rossinelli) um den Finger?

Ein verstecktes Testament und zwei Morde: Kollege Pirmin (Dragan Vujic) und Bax ermitteln in Staffel 3 nicht nur im Wallis, sondern auch in Bern.

In der vierten Staffel (2024) von «Tschugger» droht dem Wallis und der ganzen Welt die Katastrophe – sodass am Ende sogar das US-Verteidigungsministerium involviert ist.

Auch auf die erneute Zusammenarbeit mit dem «Tschugger»-Produktionsteam freut sich der 41-jährige: «Für mich ist der grosse Reiz, dass wir mittlerweile alle sehr gut befreundet sind. Das ist wirklich so ein Projekt, das uns über die Jahre zusammengeschweisst hat – und ich freue mich mega, dass es weitergeht.»

Casting-Aufruf

Mit der Ankündigung verbunden ist ein Aufruf für ein Kinder-Casting. Die Produktionsfirma sucht einen Darsteller für die Besetzung der Rollen eines Jungen im neuen Film. Voraussetzung: Es sollte «ein cooler Bub aus dem Wallis» sein, so Constantin, «der Walliserdeutsch spricht und zwischen acht und zwölf Jahren alt ist.»