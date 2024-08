Per E-Mail teilen

«Akiplesa» (Toxic) aus Litauen gewinnt den internationalen Wettbewerb des Filmfestivals Locarno.

Der Spielfilm spiegelt das triste Leben von Mädchen in einer Industriestadt, der sie mithilfe einer Modelkarriere entfliehen wollen.

Einziger Schweizer Beitrag im internationalen Wettbewerb war «Der Spatz im Kamin» der Brüder Zürcher.

Im Zentrum des Spielfilms der Regisseurin Saule Bliuvaites stehen die Freundinnen Marija und Kristina, die ihren Körper immer extremer quälen, um schlank zu bleiben und als Model weit weg von ihrer Heimat ein neues Leben beginnen zu können.

Legende: Regisseurin Saule Bliuvaite mit den beiden goldenen Leoparden für den besten internationalen Film und das beste Neulingswerk (17.08.24) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

In starken, von kühlen Farben geprägten Bildern zeigt Regisseurin Bliuvaite die Einsamkeit und Verlorenheit der beiden 13-Jährigen. Marija wurde von ihrer Mutter zur Grossmutter abgeschoben und Kristinas Vater hat weder Zeit noch Interesse an der eigenen Tochter, sondern möchte nur Zeit mit seiner Geliebten verbringen.

In den ärmlichen, kleinen Kinderzimmern schlagen die Mädchen die Zeit tot und träumen von einer Welt, in der sie etwas bedeuten.

17 Filme im Hauptwettbewerb

Insgesamt waren im Internationalen Wettbewerb 17 Filme im Rennen um den Goldenen Leoparden, darunter Filme von Ben Rivers und Hong Sangsoo, aber auch von weniger bekannten Regisseurinnen wie Marta Mateus aus Portugal, Sylvie Ballyot aus Frankreich und Sara Fgaier aus Italien.

Alle Preisträger des «Concorso Internationale» Box aufklappen Box zuklappen Goldener Leopard für den besten Film: «Akiplesa» («Toxic») von Saule Bliuvaite, Litauen

«Akiplesa» («Toxic») von Saule Bliuvaite, Litauen Spezialpreis: «Mond» von Kurdwin Ayub, Österreich

«Mond» von Kurdwin Ayub, Österreich Leopard für die beste Regie: Laurynas Bareisa für «Seses» («Drowning Dry»), Litauen/Lettland

Laurynas Bareisa für «Seses» («Drowning Dry»), Litauen/Lettland Leopard für die beste schauspielerische Leistung: Gelmine Glemzaite, Agne Kaktaite, Giedrius Kiela, Paulius Markevicius für «Seses» («Drowning Dry») von Laurynas Bareisa, Litauen/Lettland

Gelmine Glemzaite, Agne Kaktaite, Giedrius Kiela, Paulius Markevicius für «Seses» («Drowning Dry») von Laurynas Bareisa, Litauen/Lettland Leopard für die beste schauspielerische Leistung: Kim Minhee für «Suyoocheon» («By the Stream») von Hong Sangsoo, Südkorea

Kim Minhee für «Suyoocheon» («By the Stream») von Hong Sangsoo, Südkorea Lobende Erwähnung: «Qing chun (ku)» («Youth (Hard Times)») von Wang Bing, Frankreich/Luxemburg/Niederlande und «Salve Maria» von Mar Coll, Spanien

«Qing chun (ku)» («Youth (Hard Times)») von Wang Bing, Frankreich/Luxemburg/Niederlande und «Salve Maria» von Mar Coll, Spanien Preis für den besten Debütfilm: «Akiplesa» («Toxic») von Saule Bliuvaite, Litauen

Um den Hauptpreis konkurriert haben auch Schweizer Koproduktionen. Es handelt sich um den portugiesisch-schweizerisch-französischen Debütfilm «Fogo do vento» der portugiesischen Regisseurin Marta Mateus, der von Fabrice Aragno koproduziert wurde. Letzterer arbeitete über 20 Jahre lang eng mit Jean-Luc Godard zusammen.

In «Transamazonia» der deutschen Filmemacherin Pia Marais folgten die Zuschauenden der Schweizer Schauspielerin Sabine Timoteo, die vor kurzem in Carmen Jaquiers «Foudre» gespielt hat, und der jungen deutschen Schauspielerin Helena Zengel, die durch ihre Rolle in «Systemsprenger» bekannt wurde.