Das Filmfestival von Locarno hat am Samstagabend dem indischen Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan den Ehrenpreis für sein Lebenswerk überreicht.

Der 58-jährige Schauspieler und Filmproduzent war vor Ort und wurde ordentlich gefeiert.

Rund 8000 Zuschauende waren auf der Piazza Grande dabei.

Shah Rukh Khan, der in seiner Heimat und darüber hinaus von Millionen Menschen als «King Khan» verehrte wird, nahm den Ehrenpreis in Locarno entgegen. In einer kurzen Dankesrede witzelte er zunächst: «Bei der Hitze hier fühle ich mich gleich wie zu Hause in Indien.» Fast kokett fügte er an: «Ich bin doch nur ein Mann, der schauspielern kann, ein bisschen schauspielern.»

Legende: Khan fand es richtig «hot» in Locarno, wie er witzelte. KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

In seiner Dankesrede erklärte er zudem, dass für ihn «das Kino das einflussreichste Medium der Welt» sei. Es sei bedeutend, «weil es alle Facetten des Lebens, alle Emotionen spiegeln kann.» Für viele Menschen mache das Kino die Welt ein wenig besser.

Der Schauspieler Shah Rukh Khan hat seit mehr als 30 Jahren in über hundert Filmen mitgespielt, darunter Musicals, Kriminalfilme oder historische Dramen. Er soll 3.5 Milliarden Fans auf der ganzen Welt haben.