Die Geschichte ist eigentlich nebensächlich: Deadpool (Ryan Reynolds) muss verhindern, dass die Timeline seiner Realität, und damit die Erde, vernichtet wird. Dazu braucht er die Hilfe von Wolverine (Hugh Jackman), der aber blöderweise tot ist. Zumindest vorerst.

Der Film ist eine wahnwitzige Aneinanderreihung von Gags, Actionszenen, Comic- und Filmreferenzen, Deadpool-Varianten und Auftritten längst vergessener Superhelden-Darsteller und Darstellerinnen. Jeder dieser Momente ist Social Media-tauglich.

Legende: Der erste beiden Deadpool-Filme (2016 und 2018) spielten jeweils weit über 700 Millionen US-Dollar ein. Die Comic-Figur gibt es seit 1991. Disney

«Deadpool»-Filme waren schon immer anders als andere Superheldenfilme. Sie sind eine Satire. Mit einem Helden, der weiss, dass er eine Filmfigur ist, der mit dem Publikum spricht und die Schwächen seines Genres kennt.

Der Blick auf sich selbst

Bei «Deadpool & Wolverine» wird dieses Vorgehen benutzt, um selbstironisch aufzuzeigen, woran Superheldenfilme zurzeit kränkeln: Das Gefühl des Neuen existiert nicht mehr.

Es waren zu viele Filme und Serien, mit oft zweitklassigen Geschichten und unfertigen Special Effects, unüberschaubar inhaltlich miteinander verwoben. Das liegt auch am inhaltlichen Konzept des Multiversums, das nach «Avengers Endgame» die Marvel-Filme bestimmte.

Legende: Ähnliche Welten mit ähnlichen Wesen. So trifft Deadpool neben Lady Deadpool und Baby Pool auch auf Dogpool. Disney

Multiversum heisst: Es existieren verschiedene Erden nebeneinander, die ähnlich, aber nicht gleich sind. Das ist inhaltlich reizvoll, macht aber auf Dauer die Filme beliebig und unnötig kompliziert. Es entsteht ein Beziehungswirrwarr, das nur noch Supernerds verstehen.

Weniger Zuschauer

Das hatte Folgen: 2023 blieben Filme wie «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» und «Marvels» unter den Erwartungen – oder floppten. Bei der Konkurrenz von DC Studios lief es auch nicht gut.

Natürlich lässt sich mit Superhelden und -heldinnen noch Geld verdienen. «Guardians of the Galaxy Vol. 3» spielte vergangenes Jahr weltweit 845.6 Millionen US-Dollar ein, der oscarnominierte «Spider-Man: Across the Spider-Verse» 691 Millionen Dollar. Der Erfolg ist nur nicht mehr eine sichere Sache.

Legende: Beeindruckend bei «Spider-Man: Across the Spider-Verse»: die verschiedenen Zeichenstile. Sony

Der Disney-Konzern, zu dem Marvel gehört, hat darauf reagiert und das Angebot gekürzt. «Wir werden das Volumen reduzieren und wahrscheinlich zu zwei Fernsehserien pro Jahr übergehen, statt wie bisher zu vier, und unseren Film-Output von vielleicht vier pro Jahr auf zwei oder maximal drei reduzieren», verkündete Disney-CEO Bob Iger im Mai.

«Deadpool & Wolverine» ist tatsächlich der einzige Marvel-Superhelden-Film, der 2024 in die Kinos kommt.

Legende: Bob Iger war von 2005 bis 2020 CEO bei Disney. Im November 2022 kehrte er auf Wunsch des Verwaltungsrates als CEO zurück, weil dieser mit seinem Nachfolger nicht zufrieden war. Getty Images / JC Olivera

Marvel arbeitet an der Qualitätsverbesserung. Deshalb hat das Studio beispielsweise Joanna Calo, die Showrunnerin der Emmy-ausgezeichneten Serie «The Bear», fürs Drehbuch des kommenden Kinofilms «Thunderbolts» angeheuert.

Marvel-Verfilmungen bis Ende 2025 Box aufklappen Box zuklappen Legende: Disney «Agatha All Along». Serie. Sept. 2024.

«Your Friendly Neighborhood Spider-Man». Animationsserie. 2024.

«Captain America: Brave New World». Anfang 2025. Spielfilm.

«Daredevil: Born again. Serie. Frühjahr 2025.

«Thunderbolts». Spielfilm. Sommer 2025.

«Fantastic Four». Spielfilm. Sommer 2025.

«Blade». Spielfilm. Ende 2025.

«Ironheart». Serie. Ende 2025.

Durch den reduzierten Output will Bob Iger Superhelden-Filme wieder zum Ereignis machen. Mit «Deadpool & Wolverine» gelingt das. Nicht, weil Fans sechs Jahre auf die Fortsetzung warten mussten und es eine aufwändige PR-Kampagne gab, sondern durch das, was erzählt wird.

Legende: Anders als andere Superhelden ist Deadpool gewalttätig und verhaltensauffällig. Die Zuschauer und Zuschauerinnen im Kinosaal spricht er direkt an. Disney

«Deadpool & Wolverine» ist eine Selbstanalyse. Der Film macht sich darüber lustig, was bei Marvel in letzter Zeit schiefgelaufen ist und tut dies in Form eines spassigen Spektakels, das gleichzeitig eine Verbeugung vor dem Superhelden-Genre ist.

Kinostart: 24.07.2024