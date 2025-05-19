«A bout de souffle» von Jean-Luc Godard veränderte 1960 das Kino. Richard Linklaters Spielfilm über die Dreharbeiten dazu ist eine leichtfüssige, liebevolle Hommage an die Nouvelle Vague und das französische Kino.

Es ist verblüffend, wie unheimlich ähnlich der weitgehend unbekannte französische Schauspieler Guillaume Marbeck dem echten Jean-Luc Godard ist. Dabei hilft natürlich auch, dass er seine dunkle Sonnenbrille nie absetzt.

Auch alle anderen Beteiligten sind mit Sorgfalt gecastet und so in Szene gesetzt, dass die Illusion fast perfekt ist: etwa Zoey Deutch als Jean Seberg und Aubry Dullin als Jean-Paul Belmondo.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 1. Im Mai 2025 wurde der Film an den Filmfestspielen von Cannes präsentiert – mitsamt Regisseur (zweiter von rechts) und Cast. Bildquelle: Keystone/EPA/CLEMENS BILAN. Legende: Im Mai 2025 wurde der Film an den Filmfestspielen von Cannes präsentiert – mitsamt Regisseur (zweiter von rechts) und Cast. Keystone/EPA/CLEMENS BILAN Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Richard Linklater ist einer der europäischsten Filmemacher der USA: Er hat die «Before»-Trilogie mit Julie Delpy und Ethan Hawke gedreht und den Langzeit-Spielfilm «Boyhood».

«Nouvelle Vague» hat er nun ganz in französischer Sprache gedreht und in Form (das fast quadratische Academy-Format) und Farbe (schwarzweiss natürlich) dem Vorbild anpasst. Obwohl das für uns heute eher ungewohnte Stilmittel sind, helfen sie paradoxerweise dabei, direkt in den Film und seine Welt einzutauchen.

Um das ganze Personal der Nouvelle Vague und der Pariser Kinowelt einzuführen, schreibt Linklater die Personen kurzerhand an wie im Dokumentarfilm – das ist hilfreich, auch wenn man die Namen derjenigen, die heute nicht mehr so bekannt sind, bald wieder vergessen hat.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. «Nouvelle Vague» feiert den stilprägenden Startschuss der gleichnamigen Bewegung der filmischen Avantgarde mit «A bout de souffle» (1960) ... Bildquelle: Jean Louis Fernandez. 1 / 3 Legende: «Nouvelle Vague» feiert den stilprägenden Startschuss der gleichnamigen Bewegung der filmischen Avantgarde mit «A bout de souffle» (1960) ... Jean Louis Fernandez

Bild 2 von 3. ... bei dessen Dreharbeiten es hiess: «Raus aus dem Studio, rein ins Freiluftvergnügen!» Das Filmemachen wird selbst zum Sujet. Bildquelle: ARP Sélection. 2 / 3 Legende: ... bei dessen Dreharbeiten es hiess: «Raus aus dem Studio, rein ins Freiluftvergnügen!» Das Filmemachen wird selbst zum Sujet. ARP Sélection

Bild 3 von 3. Im Zentrum beider Filme steht ein umwerfend charmantes Paar: Jean-Paul Belmondo (Aubry Dullin) und Jean Seberg (Zoey Deutch). Bildquelle: ARP Sélection. 3 / 3 Legende: Im Zentrum beider Filme steht ein umwerfend charmantes Paar: Jean-Paul Belmondo (Aubry Dullin) und Jean Seberg (Zoey Deutch). ARP Sélection Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Nouvelle Vague» beginnt nicht mit «A bout de souffle», sondern mit «Les 400 coups» von François Truffaut, den sich die jungen Filmkritiker der «cahiers du cinéma» Éric Rohmer, Jacques Rivette und Jean-Luc Godard zusammen ansehen. An der anschliessenden Party analysieren sie den Film und Godard verkündet, er wolle nun Filme auch drehen, statt sie nur zu besprechen.

Mit einem Schuss Respektlosigkeit

Godard kann den Produzenten Georges de Beauregard für sein Projekt gewinnen und schafft es, neben seinem Freund, dem noch unbekannten Jean-Paul Belmondo, die damals schon berühmte US-Amerikanerin Jean Seberg zu engagieren.

Legende: Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg im originalen «A bout de souffle». Der Film wurde zum Sinnbild der Nouvelle Vague: spontan und voller Brüche. IMAGO / Capital Pictures

Dann beginnen die Dreharbeiten – gefilmt wird nur mit natürlichem Licht, an Originalschauplätzen: Godard ist meistens nicht wirklich vorbereitet, hat keine Dialoge geschrieben und manchmal ist nach zwei Stunden schon wieder Drehschluss. Belmondo hat Spass, Seberg ist zunehmend genervt.

Hommage an die Nouvelle Vague

Linklaters «Nouvelle Vague» ist eine Liebeserklärung an Godards «A bout de souffle» und an die Nouvelle Vague. Was diese Liebeserklärung so leichtfüssig und zauberhaft macht, ist ein guter Schuss Respektlosigkeit gegenüber diesen Figuren der Filmgeschichte, über die allzu oft sehr ehrfürchtig referiert wird. Genau das wollten Godard und seine Mitstreiter ja überwinden mit ihrem neuen Kino, das auch unperfekt sein durfte.

Eine Kaffeetasse steht plötzlich da, wo vorher keine war? Egal! Szenen nachdrehen? Nicht nötig, wenn sie einigermassen ok waren. Belmondo und Seberg haben keinen Text? Macht nichts, wird sowieso nachsynchronisiert.

Dieser schnoddrige Godard mit seinem trockenen Humor und alle Figuren in Linklaters Film wachsen einem direkt ans Herz – die Hommage ist gelungen, unterläuft allzu viel Kinonostalgie immer wieder mit genügend Frische und Frechheit. Und nach dem Film möchte man direkt «A bout de souffle» sehen – und weiter ins Kino der Nouvelle Vague eintauchen.